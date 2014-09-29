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أمانة الرياض تنفذ حملة شاملة لمعالجة أوضاع الباعة الجائلين في أحياء العاصمة

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أمانة الرياض تنفذ حملة شاملة لمعالجة أوضاع الباعة الجائلين في أحياء العاصمة أمانة الرياض تنفذ حملة شاملة لمعالجة أوضاع الباعة الجائلين في أحياء العاصمة

    نفذت فرق امانة منطقة الرياض ممثلة في ادارة الرقابة الشاملة المساندة لادارة الراحة والسلامة لمعالجة اوضاع الباعة الجائلين على مستوى مدينة الرياض حملة رقابية ميدانية شاملة على الجائلين غير السعوديين في الاحياء الغربية والجنوبية من العاصمة حيث تركزت الحملة في شارع السويدي والمدينة المنورة وحمزة بن عبدالمطلب وعائشة بنت ابي بكر واسحاق وديراب، وطريق الخرج وشارع الشباب والنصر ومعن بن زائدة وحديقة العزيزية وشارع ابن نعمة الواقع بحي الخالدية.

ونتج عن الحملة اخلاء الباعة الجائلين لاماكن البيع العشوائي ومصادرة اكثر من 2500 كرتون متنوع من الخضار والفواكه ومصادرة اكثر من 61 كيس مكسرات مختلفة الاوزان حيث تم تسليمها للجمعيات الخيرية حسب الانظمة.

وأكدت أمانة الرياض أنها ستكثف من فرقها الميدانية الرقابية وبشكل مستمر على الجائلين غير السعوديين في كافة الاحياء للتصدي لظاهرة البيع العشوائي في الشوارع والطرقات ومعالجة اوضاعهم بالشكل الصحيح.

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