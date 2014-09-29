رسالتان لخادم الحرمين من الرئيس الصومالي ورئيسة إفريقيا الوسطى

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رسالة خطية من فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية، خلال استقبال سموه بمكتبه بجدة اليوم لمعالي وزير العدل والشؤون الدستورية في جمهورية الصومال الفيدرالية فارح شيخ عبدالقادر محمد.

كما تلقى خادم الحرمين رسالة خطية من فخامة الرئيس كاثرين سامبا بانزا رئيسة جمهورية أفريقيا الوسطى. وتسلم الرسالة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله خلال استقبال سموه بمكتبه بجدة أمس معالي وزير شؤون العلاقات مع الدول العربية والإسلامية مستشار رئيسة جمهورية إفريقيا الوسطى محمد قر أحمد، والوفد المرافق له.

حضر اللقاءين مدير عام مكتب سمو نائب وزير الخارجية السفير دهام بن عواد الدهام، ومدير إدارة المراسم في فرع وزارة الخارجية بجدة جمال بكر بلخيور