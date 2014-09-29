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أوبريت «وطن مواطن» يرسم الفرحة باليوم الوطني ويدعو لتعزيز الوطنية

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أوبريت «وطن مواطن» يرسم الفرحة باليوم الوطني ويدعو لتعزيز الوطنية أوبريت «وطن مواطن» يرسم الفرحة باليوم الوطني ويدعو لتعزيز الوطنية
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جانب من الأوبريت

الرياض - متعب أبوظهير

    عمت الاحتفالات أرجاء الوطن في ذكرى الاحتفال باليوم الوطني 84 وأقيمت العديد من المناشط والفعاليات والبرامج التي تعكس أهمية هذا اليوم في تاريخ الوطن وتجسد مدى التلاحم والترابط بين أبناء المملكة شعباً وقيادة، الاحتفال باليوم الوطني جاء بأساليب مختلفة الكل يحاول ان يعبر عن مشاعره بطريقة تلفت الانتباه فهذا يحتفل برفع راية التوحيد وآخر يرفع صور القيادة وآخر توشح باللون الأخضر، إلا إن مجموعة من الشباب المتطوعين بمدينة الرياض رسموا لوحة جميلة في احتفالهم من خلال تجهيز ديوانيتهم بمسرح خاص يحاكي مراحل التطور التي مرت بها المملكة، عرضوا من خلاله لوحات شعبية ودشنوا فيه أوبريت "وطن مواطن" الذي قدمه نخبة من أعضاء ديوانية قحطان للفكر والثقافة والأدب، هذا الاوبريت رسم صوراً جميلة في عدد من اللوحات الفنية الجميلة والألوان الشعبية المميزة التي تعبر عن الوحدة الوطنية، وما تنعم به المملكة من نعمة الأمن والأمان ورغد العيش. الأوبريت كما يصفه الأستاذ علي الجبعان تعبير عن الفرحة بيوم الوطن الكبير رسمه عدد من أبناء الوطن كعمل تطوعي يدعو إلى تعزيز الانتماء الوطني ومواجهة كل من يتربص بأمن الوطن ويحاول التغرير بأبنائه، موضحاً أن الاحتفال باليوم الوطني لا يقتصر على ما تقدمه الجهات واللجان الرسمية المنظمة للبرامج والفعاليات الخاصة بتنظيم الاحتفال باليوم الوطني بل إن جميع أفراد المجتمع يجب أن يعبروا عن مشاعرهم بأساليبهم ومشاعرهم الصادقة تجاه الوطن.

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