مشعل بن عبدالله يتفقد نقطة فرز الحافلات بمدخل مكة المكرمة

‏اطلع صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز امير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية امس الاول على آلية تشغيل نظام التعرف على المركبات الذي تطبقه الادارة العامة للمرور في نقطة فرز الحافلات بمدخل مكة المكرمة.

وقام مدير عام المرور بالمملكة مساعد قائد قوات امن الحج لشؤون المرور اللواء عبدالرحمن المقبل بتقديم شرح مفصل لسموه عن النظام وكيفية تشغيلة والمهام التي يقدمها والتي من اهمها تسهيل عملية فرز الحافلات المصرح لها بدخول المشاعر من غير المصرح لها وتيسير عمل ومهام رجال المرور من خلال استخدام هذه التقنية في عملهم الميداني وتسريع عملية وصول الحجاج الى المشاعر المقدسة وعدم تأخيرهم في نقاط الفرز، كما يقدم النظام خدمات احصائية وتحليلية عن المركبات المتجهة الى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن طريق نقطة الفرز في مدخل مكة المكرمة. بعد ذلك شاهد سموه ومرافقوه تجارب حية لعمل النظام ميدانياً.

واثنى سموه على ما شاهده من استخدام التقنية الحديثة وتسخيرها في خدمة وراحة ضيوف الرحمن وتيسير اجراءتهم والقضاء على مظاهر الازدحام المروري وتأخر تفويج الحافلات، وقدم سموه شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سعيه الدؤوب من اجل تطوير وتحسين كل الخدمات التي تتعلق بأمور الحج والحجيج في كافة المجالات والتي تسهم في تقديم مزيد من التسهيلات لهم ليتمنكوا من اداء مناسكهم في يسر وسهولة. كما قدم شكره لمدير عام المرور وجميع العاملين معه متمنيا سموه للجميع التوفيق في اداء عملهم لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

رافق سموه في الجولة صاحب السمو الامير فواز بن ناصر الفرحان مستشار سمو رئيس هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة واللواء عبدالعزيز الصولي قائد قوات امن الحج.