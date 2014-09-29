الخدمات الطبية للقوات المسلحة تجهز 20 عيادة متخصصة لخدمة ضيوف الرحمن

أكملت بعثة حج الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة استعدادها لاستقبال ضيوف الرحمن من خلال تشغيل مستشفى القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بمنى ومركز الطوارئ بدقم الوبر ومستوصف المغمس والعديد من المستوصفات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى والتي تم تجهيزها بالكامل لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الوقائية والعلاجية لضيوف الرحمن.

أوضح ذلك العقيد منصور بن عبدالله الحميدي مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للخدمات الطبية للقوات المسلحة مؤكداً بأن دور البعثة يأتي انطلاقاً من الدور الذي تضطلع به حكومة خادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية حفظه الله وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله لكل ما من شأنه خدمة حجاج بيت الله الحرام وتأمين كافة المتطلبات لتيسير سبل أدائهم لهذه الفريضة.

وأبان العقيد الحميدي إلى أن مشاركة الخدمات الطبية للقوات المسلحة لهذا العام 1435ه تتمثل في القيام بالعديد من المهام الصحية لضيوف الرحمن وذلك من خلال تشغيل مستشفى القوات المسلحة بالمشاعر المقدسة بسعة (288سريراً) والذي يضم عشرين عيادة متخصصة بالإضافة إلى صيدلية مركزية ووحدات للأشعة كما توجد وحدات لضربات الشمس والعناية المركزة كذلك يوجد أيضاً (12) فريقاً إسعافياً مجهزة تجهيزاً كاملاً من أطباء في كافة التخصصات وممرضين وصحيين وعربات إسعاف بها أحدث ما وصلت إليه المعدات والأجهزة الإسعافية بغرض تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاج إليها من حجاج بيت الله الحرام ولإجراء الإسعافات الأولية والعلاج الأولي لأي حالة تتطلب ذلك ومن ثم تحول الحالة إلى مستشفيات القوات المسلحة أو مستشفيات وزارة الصحة، مضيفاً بأن بعثة الحج أنهت استعدادها أيضاً بمركز الطوارئ بدقم الوبر الذي يحتوي على العيادات المجهزة بأحدث الإمكانات الطبية لاستقبال جميع الحالات وإسعافها ويتم تشغيله بطاقم طبي وفني مدرب في شتى المجالات الطبية الإسعافية السريعة حيث يقوم أيضاً بمهمة المشاركة مع كلاً من الدفاع المدني ووزارة الصحة في المشاعر المقدسة وكذلك سيكون هناك مشاركة فعالة لإدارة الإخلاء الطبي الجوي للمساندة في حالات الطوارىء ونقل الحالات الحرجة لمستشفيات القوات المسلحة المساندة في كل من جدة والطائف بالإضافة لتجهيز طائرات إخلاء طبي في محافظة جدة وتعتبر هذه الطائرات مستشفى طائر كونها مجهزة على أعلى مستوى من التجهيزات الطبية بحيث يستطيع طاقمها الطبي من إجراء عمليات جراحية عند الحاجة.

وأضاف العقيد الحميدي بأنه تم أيضا إتمام تجهيز مستوصف المغمس بكامل التجهيزات من معدات وفريق عمل طبي متكامل كما أن هناك العديد من المستوصفات الخاصة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة في كل من عرفات ومزدلفة ومنى التي تم تجهيزها لتقديم العلاج لكافة الخدمات الوقائية والعلاجية للمراجعين لها كما تم دعم البعثة بما يقارب (25,000) مطبوعة توعوية وبعدد من اللغات لتدعيم الجانب الوقائي لضيوف الرحمن للعديد من الأمراض والوقاية منها هذا بالإضافة للمشاركة في برامج التوعية عبر شاشات القنوات المحلية والإقليمية بالإضافة للبرامج الإذاعية والتي تسهم بشكل فاعل في الوقاية لهذا النسك المبارك.

وفي الختام وجه العقيد منصور بن عبدالله الحميدي مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للخدمات الطبية للقوات المسلحة شكره لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله على ما تلقاه وزارة الدفاع بشكل عام والإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة بشكل خاص لتوفير كافة الإمكانيات من خلال الكادر الطبي والفني والإداري من خلال الأجهزة والمعدات المتقدمة والتي تزخر بها الخدمات الطبية للقوات المسلحة لخدمة ضيوف الرحمن.