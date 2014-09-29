الهلال الأحمر يباشر 455 حالة منها 26حالة تنفسية و60 حادثاً في المشاعر المقدسة

الرياض - عذراء الحسيني

كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي في بيانها الإحصائي اليومي الذي تصدره خلال موسم الحج، بأنّ فرقها الإسعافية قد باشرت أكثر من 455 حالة ، تم نقل 184 حالة منها إلى المستشفيات والمراكز الطبية بالمشاعر المقدسة، بينما تم معالجة 172 حالة في نفس الموقع، حيث لم تستدع الحاجة نقلهم، بينما بلغ عدد البلاغات التي لم يتم مباشرتها 99بلاغاً لعدم وضوح موقع المبلغ ولعدم حاجة البلاغات للتدخل الإسعافي الطارئ . وأوضحت الإحصائية أنّ إجمالي الحالات الإسعافية للحجاج وغير الحجاج بلغ 158 حاجاً و171 غير حاج، تم تقديم الخدمة الإسعافية لهم، بينما بلغ إجمالي الحالات الإسعافية حسب الجنسيات 91 حالة لسعوديين و250 لغير سعوديين. وتضمنت الإحصائية كذلك إحصاءً تفصيلياً لأنواع الحالات المرضية وأنواع الإصابات، حيث بلغ عدد الحالات المرضية 244 حالة منها 26 حالة مصابة بأمراض تنفسية و46حالة ضعف عام و23حالة بأمراض هضمية و14 حالات بأمراض قلبية و9 حالات بأمراض عصبية ونفسية و9 حالة لمرضى السكري و 17 حالات لأمراض حرارية و14 حالات إغماء . أما الحالات الناتجة من إصابات وتمت مباشرتها من فرق الهلال الأحمر فقد بلغت 107 حالات منها 60 حالة نتيجة حوادث سير و28 حالة سقوط و14 حالة مشاجرة و3 حالات حريق .

واختتمت الإحصائية ببيان تفصيلي بعدد البلاغات التي تمت مباشرتها بالفرق الطبية المتخصصة بمختلف وسائلها، حيث بلغ عدد البلاغات التي تمت مباشرتها بواسطة الدراجات النارية 33 بلاغاً أما فرق الاستجابة المتقدمة فقد باشرت 48 حالة، بينما بلغ عدد البلاغات التي باشرتها فرق الإسعاف 374 حالة.