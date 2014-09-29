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أصالة مازالت تحتضن شام حتى بعد زواجها

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أصالة مازالت تحتضن شام حتى بعد زواجها أصالة مازالت تحتضن شام حتى بعد زواجها

الأحد 28-09-2014 23:01

يبدو أن الفنانة أصالة لم تستطع حتى الأن التّخلي عن تعلّقها بابنتها المتزوجة حديثا شام واحتضانها لها، والتي تزوجت في الأول من أيلول/سبتمبر الماضي حيث مازالت تصتحبها منذ زفافها في رحلاتها، وكانت المحطة الأولى لهذه المصاحبة هي امستردام حينما قررت المشاركة في اليوم العالمي للسلام وغنت هناك إذ كانت شام برفقتها أثناء قضائها شهر العسل، كما تلازمت معها في رحلتها إلى لبنان حينما وافقت على الحضور في برنامج "ستار أكاديمي".

وقد قامت أصالة خلال مكوثها في لبنان بالتقاط الصور التذكارية مع أفراد عائلتها؛ طارق العريان وأخوها وابنتها شام وزوجها اللذان مازالا حتى الأن يقضيان شهر العسل، وقد ظهرت العائلة في الصور وهم في أحد المتنزهات هناك.

 

 

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