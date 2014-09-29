أغنية "صفحتي في الحب بيضا" تنافس عليها عملاقان وغنّتها أروى

كشف جلال صالح جلال ابن الشاعر السعودي الراحل صالح جلال، عن بعض تفاصيل الأغنية التّي قدمتها الفنانة أروى في ألبومها الأخير، والتي حملت عنوان "صفحتي في الحب بيضا" من كلمات الشاعر صالح جلال، والألحان تم تدوينها كواحدة من أغاني التراث السعودي.

وقال إن تلك الأغنية، تمّ تقديمها في زمن عمالقة الفن السعودي، وخلال فترة التنافس على كل عمل غنائي، وذلك بسبب قلّة الشعراء والملحنين في ذلك الزمن الجميل، بالمقارنة مع ساحة الأغنية التي أصبحت تعجّ بشعراء الأغنية، حيث تنافس على طرحها سابقاً الفنانين الراحلين فوزي محسون وطلال مداح رحمهما الله، فقدّمها فوزي محسون بنفس لحن أغنية "لا لا يالخيزرانة " وهي من أغاني التراث السعودي، وهو نفس اللحن الذي تغنّت به الفنانة أروى في ألبومها الجديد، فيما قدّم الفنان الرّاحل طلال مداح أغنية "صفحتي في الحب بيضا" من ألحانه وبلحن مختلف، وكلا اللحنين حققا النجاح في تلك الفترة".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"