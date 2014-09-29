ما هي أحدث تحضيرات الدراما السورية لعام 2015؟

يتم التّحضير في الوقت الحالي لمسلسل سوري جديد بعنوان "العرّاب"، سيحمل توقيع المخرج المثنى صبح. العمل مأخوذ عن رواية "1969" لـ ماريو بوزو، وكتبه حازم سليمان على جزأين (60 حلقة).

وسيباشر المثنى صبح تصويره، كما هو مقرر، بعد الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "في ظروف غامضة"، الذي يتم التّحضير لانطلاقه خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عن نص للكاتب فادي قوشجي.

والعملين السابقين من إنتاج شركة "سما الفن" السورية، كذلك سيكون الجزء الحادي عشر من المسلسل الكوميدي "بقعة ضوء"، على قائمة إنتاجاتها لموسم دراما 2015، وغالباً ما سيكون تحت إدارة المخرج عامر فهد.

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