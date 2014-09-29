أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
انخفاض مفاجئ وغير متوقع في سعر الدولار اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

ما هي أحدث تحضيرات الدراما السورية لعام 2015؟

Google+ Print
ما هي أحدث تحضيرات الدراما السورية لعام 2015؟ ما هي أحدث تحضيرات الدراما السورية لعام 2015؟

الإثنين 29-09-2014 01:08

يتم التّحضير في الوقت الحالي لمسلسل سوري جديد بعنوان "العرّاب"، سيحمل توقيع المخرج المثنى صبح. العمل مأخوذ عن رواية "1969" لـ ماريو بوزو، وكتبه حازم سليمان على جزأين (60 حلقة).

وسيباشر المثنى صبح تصويره، كما هو مقرر، بعد الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "في ظروف غامضة"، الذي يتم التّحضير لانطلاقه خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، عن نص للكاتب فادي قوشجي.

والعملين السابقين من إنتاج شركة "سما الفن" السورية، كذلك سيكون الجزء الحادي عشر من المسلسل الكوميدي "بقعة ضوء"، على قائمة إنتاجاتها لموسم دراما 2015، وغالباً ما سيكون تحت إدارة المخرج عامر فهد.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي