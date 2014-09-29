عمرو موسى: كفاح «عبد الناصر» وزعماء الوطن الراحلين ينير الطريق للمصريين لاستعادة مجدهم

قال عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، إن كفاح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكفاح زعماء الوطن الراحلين ينير الطريق للشعب المصري كي يستعيد مجد مصر ويحقق الحرية والكرامة والعدالة والرخاء.

وأضاف موسى، في تغريدة له عبر “تويتر”، أمس الأحد أن :” ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر تأتي والعالم العربي يواجه أزمة أن نكون أو لا نكون، في أكبر تحدٍ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ومنذ عهد تصفية الاستعمار”.

يذكر أن اليوم يوافق مرور 44 عامًا على ذكرى رحيل الرئيس جمال عبد الناصر، وقد تواجد عدد من الوفود العربية ورجال الدولة أمام ضريحه لإحياء ذكراه.