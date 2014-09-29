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رئيس بعثة الأمم المتحدة يجري مباحثات مكثفة في طرابلس وطبرق

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رئيس بعثة الأمم المتحدة يجري مباحثات مكثفة في طرابلس وطبرق رئيس بعثة الأمم المتحدة يجري مباحثات مكثفة في طرابلس وطبرق

أجرى ممثل بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون أمس الأحد  ، اجتماعات مكثفة في طبرق وطرابلس ، حيث التقى ومحمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بطبرق ثم توجه إلى طرابلس للاجتماع مع البرلمانيين الذين قاطعوا جلسات مجلس النواب في طبرق ، تمهيدا للحوار الوطني بين الفرقاء الليبيين الذي ستحتضنه مدينة غدامس اليوم  .

وذكرت البعثة في بيان مقتضب على موقعها الرسمي أمس أن :” برناردينو ليون الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ، تابع جهوده الرامية إلى تمهيد الطريق أمام انعقاد الحوار السياسي بين الأطراف الليبية ، حيث سافر ليون إلى طبرق اليوم واجتمع محمد شعيب النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، وبعد ذلك توجه إلى طرابلس للاجتماع مع البرلمانيين الذين قاطعوا جلسات مجلس النواب في طبرق ” .

وكان الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد دعا قبل أسبوع إلى حوار بين الأطراف الليبية يعقد في الـ29 من سبتمبر ، وتقرر أن يعقد هذا الحوار في مدينة غدامس اليوم .

ويعقد مجلس النواب الليبي الجديد منذ الرابع من أغسطس الماضي ، جلساته في مدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس ، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام خرقا للإعلان الدستوري المؤقت ، الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي.

وبرر مجلس النواب انعقاد جلساته في طبرق ، بانها جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلس وبنغازي.

وتشهد ليبيا حالة من الانقسام السياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبد الله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب منذ ثلاثة أشهر ، والمؤتمر الوطني العام الذي قرر في نهاية أغسطس الماضي استئناف نشاطه رغم انتهاء ولايته ، وتكليف عمر الحاسي بتشكيل حكومة .

أ ش أ

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