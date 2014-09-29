عامل يقتل نفسه عن طريق الخطأ اثناء عبثه بسلاح الي بسوهاج‎

تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير امن سوهاج اخطار من مركز شرطة المنشاة من الأهالي بوجود جثة داخل منزل بناحية الحريزات الشرقية.

إنتقل قيادات قطاع الجنوب وإدارة البحث الجنائي ومأمور وضباط المركز ، و بالفحص تبين أن الجثة للمدعو ” عصمت عبد المجيد محمد أحمد ” سن 42 عامل – ويقيم بذات الناحية وجدت مسجاه علي ظهرها بغرفة النوم بمسكنه وبمناظرتها تبين إصابتها بطلق ناري فتحة دخول بالوجه من الناحية اليمني وفتحة خروج من الخلف أعلي الأذن اليسري وعثر بجوارها علي بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 19709262 وعدد “3″ طلقات من ذات العيار وطلقة فارغه.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي بناء علي قرار النيابة العامة

· بسؤال المدعو فتحي عبد المجيد محمد أحمد سن 45 موظف مدني بمركز جرجا – ويقيم بذات الناحية - شقيق المتوفـي – شفاهةً قرر بأنه أثناء قيام شقيقه المتوفـي بالعبث بالسلاح ” المشار إليه ” خرجت منه طلقة عن طريق الخطأ أحدثت إصابته التي أودت بحياته ونفي الشبهة الجنائية .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها

> تحرر عن ذلك المحضر رقم 4321 إداري المركز لسنة 2014 وجاري العرض علي النيابة العامة للتصرف