قيادى بالحزب الناصرى: كثير من قيادات الحزب خذلت عبد الحكيم عبد الناصر

قال الدكتورمحمد السيد أحمد، أمين الشئون السياسية بالحزب الناصرى أن :” الإنقسام ليس جديدًا على التيار الناصرى، لأنه أوسع بكثير من الأحزاب الناصرية التى انقسمت منذ فترة طويلة،وكان حزب الكرامة أول الأحزاب التى انشقت عن الحزب العربي الناصري منذ عام 1997، ومازال منشقًا إلى الآن، وبالتالي لا يجب أن نعول كثيرًا على تلك الإنقسامات “.

وأضاف أمين الشئون السياسية للحزب الناصرى خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم2 ” مساء أممس الأحد أن :” كثير من القيادات الناصرية خذلت المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، والذي كان يعقد عليه الآمال للم شمل الناصريين، لكن فى الوقت نفسه فإن الشباب الناصري بدأ يلتف الآن حوله، وذلك من خلال جبهة 25-30 التى تحاول أن تكون المعبر الحقيقي عن التيار الناصري ” .

وأكد الدكتور محمد السيد أن :” الرئيس السيسي يسير على خطى الزعيم جمال عبد الناصر، بدليل تفويضه لوزير الدفاع بوضع أكليل من الزهور على قبر الزعيم عبد الناصر فى الذكرى الـ 44 لرحيله ” .