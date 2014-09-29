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العداء يوسف مسرحي حقق الذهبية الأولى للسعودية في أولمبياد آنشون

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العداء يوسف مسرحي حقق الذهبية الأولى للسعودية في أولمبياد آنشون العداء يوسف مسرحي حقق الذهبية الأولى للسعودية في أولمبياد آنشون

    أنعش العداء يوسف مسرحي الرياضيين السعوديين وحفظ ماء الوجه بإحرازه الميدالية الذهبية ورقم آسيوي جديد بفوزه بسباق 400م في دورة الألعاب الأسيوية ال17 "إنشون2014"، وقطع المسافة بزمن 46ر44 ثانية مسجلا رقما جديدا للألعاب الاسيوية، وتقدم على البحريني عباس أبو بكر عباس (62ر45 ث) والهندي اروكيار اليف (92ر45 ث).

والرقم القياسي السابق للالعاب هو 93ر447 ثانية، مسجل باسم القطري إسماعيل ابراهيم في اسياد هيروشيما (1994) والكويتي فوزي الشمري في اسياد بوسان (2002).

واقترب المسرحي من رقمه الآسيوي (43ر44 ث) الذي سجله في الثالث من يوليو في لقاء بروكسل، المرحلة الاخيرة من الدوري الماسي.

وعوض العداء السعودي ما فاته قبل اربعة اعوام في غوانغجو حين اكتفى بالبرونزية فقط خلف القطري فيمي اوغونودي الذي انتقل على ما يبدو الى مسافات السرعة (100 و200 م)، والياباني يوزو كانمارو

وفي الفروسية حققت الفروسية الميدالية الفضية في مسابقة قفز الحواجز للفرق خلف قطر التي حققت الذهبية، فيما جاءت البرونزية من نصيب الامارات، ولم يرتكب فرسان قطر ناصر غزال الجهرومي وعلي خالد آل ثاني وخالد العمادي وباسم محمد اي خطأ ونالوا علامة كاملة، متقدمين على السعوديين فيصل الشعلان وعبدالرحمن الراجحي وسلمان المقادي وعبدالله الشربتلي (حسم 12 نقطة).

وانتزعت السعودية الفضية بالافضلية على اليابان.

واحرز الاماراتيون عبدالله المري ومحمد العويس ومفتاح الظاهري ولطيفة آل مكتوم قريبين البرونزية لكن ارتكاب المري خطأ في الجولة الرابعة كلفهم اربع نقاط ادى الى تأخرهم الى المركز الرابع.

من جهة ثانية احرزت العداءة البحرينية اولواكيمي اوديكويا ذهبية سباق 400 م للسيدات ضمن العاب القوى، وقطعت المسافة بزمن 59ر51 ثانية، وتقدمت على الفيتنامية نهي لان كواتش (06ر52 ث)، والهندية بوفاما ماتشيتيرا (36ر52 ث).

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