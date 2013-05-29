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عواصف رملية تجتاح مطروح.. وتؤثر على حركة الصيد والمصطافين

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عواصف رملية تجتاح مطروح.. وتؤثر على حركة الصيد والمصطافين عواصف رملية تجتاح مطروح.. وتؤثر على حركة الصيد والمصطافين

كتب : محمد بخات منذ 15 دقيقة

تعرضت محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا بطول الساحل الشمالي لموجة من العواصف الرملية والأتربة، وزادت حركة الرياح المحملة بالأتربة بشدة لتنعدم عملية الرؤية على الطرق السريعة، خاصة على طريق إسكندرية مطروح السلوم وحتى ليبيا، وطريق مطروح سيوة وخلت معظم الشوارع من المارة.

وأثرت الرياح الشمالية الغربية المحملة بالأتربة والزعابيب الترابية بطول الساحل الشمالب على حركة المواطنين والسيارات وشاحنات البضائع المتوجهة من إلى ليبيا عبر منفذ السلوم البري، مما أدى إلى توقف شاحنات وناقلات البضائع على جانبي طريق السلوم ليبيا بمناطق مرسى مطروح والنجيلة وبرانى وأسفل هضبة السلوم؛ بسبب انخفاض الرؤية أمام السائقين على معظم الطرق مما نتج عنه مبيت حوالي 50 شاحنة بضائع مصرية بميناء السلوم البري.

وتسببت شدة الرياح في إحداث شلل تام للمراكب والسفن وتوقفت حركة الصيد والملاحة البحرية في موانئ السلوم ومرسى مطروح نتيجة ارتفاع المد والجزر ووصول الأمواج إلى 2.5 متر في المناطق مسموح بها بالصيد وأقلع الصيادون عن الخروج بمراكبهم عن الصيد وعادت العديد من المراكب التي قامت بسرحات صيد خلال الأيام الماضية لسوء الأحوال الجوية بالبحر والتي من المتوقع أن تستمر تلك الموجة من الطقس السيئ حتى الـ48 ساعة القادمة.

من ناحية أخرى، خلت شواطئ مطروح من المصطافين؛ بسبب العواصف الترابية والرياح والذين حرصوا على عدم الذهاب للبلاجات لتغير الأحوال الجوية.

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