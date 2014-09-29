وزير الحج لـ«الرياض»: نظام إلكتروني لحجاج الخارج.. والتصريح ملزم للخليجيين

أعلن وزير الحج "د. بندر حجار" عن حزمة من المشروعات والبرامج الجديدة خلال موسم الحج الحالي أبرزها إنشاء نظام الكتروني لحجاج الخارج، ووحدة مخصصة للتفويج، وإلزام حجاج دول مجلس التعاون الخليجي بالحصول على تصريح حج أسوة بالمواطنين، إلى جانب التخصيص المبكر للمخيمات في منى، والتوسع في برنامجي (الحج المخفض)، و(الحج الميسّر) لمن يرغب المبيت خارج منى بحسب المذهب الحنفي، مشيراً إلى أن الخطة التشغيلية للوزارة تشتمل على خمسة مراحل، هي: قبل الوصول، عند المنافذ، الوصول إلى مكة والمدينة، التصعيد إلى المشاعر، والمغادرة.

وقال إن دول العالم الإسلامي يقدّرون حجم المشروعات الجبّارة التي تنفذها الدولة حالياً في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، مبيناً أن الجميع متفقون مع قرار خفض أعداد حجاج الخارج (20%)، والداخل (50%)، موضحاً أن عدد الحجاج سيصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى (4.5-7) ملايين حاج، مؤكداً على أن (الحج بلا تصريح) هو السبب الرئيس للافتراش، منوهاً بقرار نقل الجهات التي لا تقدم خدمات مباشرة للحجاج خارج مشعر منى، مشدداً على أن خدمة (VIP) لن تكون على حساب المساحة.

وأضاف أن عقوبات الإنذار والغرامة والإيقاف ستطال أي شركة مخالفة، أو متهاونة في خدمة ضيوف الرحمن، داعياً كل مواطن إلى التأكد من الحملات الوهمية في الداخل من خلال الرجوع إلى موقع الوزارة ومعرفة رقم ترخيصها ومستوى تصنيفها.

دعم ومساندة

في البداية نوه "د. بندر بن محمد حجار" بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لوزارة الحج؛ لتمكينها من أداء أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزائرين، مشيداً بالدور المفصلي للجنة الحج العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وعلى الجهود الميدانية المميزة للأمن العام والدفاع المدني والمرور وإدارة الحشود البشرية، وما يقدمونه من جهد في كل المجالات، وخصوصاً في خطط التفويج التي تتضافر فيها جهود وزارة الداخلية والحج والشؤون البلدية والقروية، مثمناً دعم ومساندة أمير منطقة مكة المكرمة وأمير منطقة المدينة المنورة لأعمال الوزارة وبرامجها في خدمة الحجيج.

خطة تشغيلية

وقال إن وزارة الحج تبدأ استعداداتها لأعمال الحج المقبل بمجرد انتهاء الموسم الحالي، وتحديداً يوم (20) ذي الحجة، وذلك بوضع خطة تشغيلية للوزارة، تغطي خمسة مراحل، الأولى ما قبل وصول الحجاج إلى المملكة، والثانية عند الوصول إلى المنافذ الجوية والبرية والبحرية، ثم الثالثة بالوصول إلى مكة المكرمة أو المدينة المنورة والإقامة والتنقل فيهما، ثم الرابعة وهي التصعيد إلى المشاعر المقدسة والإقامة بها والتنقل، ثم المرحلة الأخيرة وهي المغادرة النهائية للحجاج، مضيفاً أنه في كل مرحلة هناك برامج للوزارة ذات بُعد زماني ومكاني ومؤشرات أداء فعلي، فعلى سبيل المثال عندما نتحدث عن المرحلة الأولى وهي ما قبل وصول الحجاج إلى المملكة، نجد فيها عدة برامج تتخذها الوزارة ومنها اللقاء مع ممثلي الحجاج، حيث يستغرق من ثلاثة إلى أربعة أشهر، حيث الاجتماع مع ممثل الحجاج، والذين يطلق عليهم مكاتب شؤون الحجاج.

وأضاف أنه خلال هذا الاجتماع يتم استعراض الإيجابيات والسلبيات التي حققت في موسم الحج الماضي، وكذلك يتم تحديد أعداد الحجاج للموسم المقبل حسب النظام المعمول به، ثم إبلاغهم بالتعليمات المنظمة في هذا الجانب، ذاكراً أنهم يستثمرون وجودهم خلال هذه الفترة ويعملون على الاتصال المباشر مع الشركات والمؤسسات التي تقدم الخدمات المباشرة، مثل مؤسسات أرباب الطوائف والنقابة العامة للسيارات وشركات التغذية والإعاشة..الخ.

وكالات السياحة

وأشار "د. بندر حجار" إلى أن هناك لقاءات مع ممثلي وكالات السياحة والشركات السياحية؛ لأنه ليس كل الحجاج يأتون تحت مظلة شؤون الحجاج، مضيفاً أن تلك الاجتماعات تتم مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل لمناقشة الإيجابيات والسلبيات، وتحديد عدد الشركات التي ستعمل في حج العام المقبل، مبيناً أن هذه المرحلة التي نتحدث عنها هي مرحلة ما قبل وصول الحجاج الى المملكة، ذاكراً أنه تبدأ المرحلة الثانية بالوصول إلى المنافذ، حيث يوجد لدينا (11) منفذاً برياً، ومنفذان جويان هما مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، إضافةً إلى منفذ ميناء جدة الإسلامي، مؤكداً على أنه تم وضع خطط لكيفية استقبال الحجاج في هذه المنافذ، مشيراً إلى أنه بعد ذلك ننتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذه لها خططها الخاصة كمرحلة التصعيد إلى المشاعر، ومرحلة المغادرة النهائية.

وقال: قبل أن نضع الخطة نناقش جميع التقارير التي تأتي بعد الحج مباشرةً، وهذه التقارير فيها جوانب إيجابية وسلبية، ذاكراً أنهم يحاولون تعزيز الإيجابيات ووضع الحلول للسلبيات، لذلك كل ما يهمهم في الخطة الجديدة أن يكون هناك تطوير للعمل.

خمس مراحل في الخطة التشغيلية للوزارة: قبل الوصول، عند المنافذ، النزول في مكة والمدينة، التصعيد إلى المشاعر، المغادرة

برنامج الترحيب

وكشف وزير الحج عن برنامج أُطلق عليه "الترحيب"، مضيفاً أنه أثناء زيارته لمؤسسات الطوافة بعد رمضان أكد عليهم أن المملكة لها إنجازات ضخمة سواء في المباني، أو توسعة الحرم، أو توسعة المطار، وهذه المنجزات لابد أن تتزامن وتترافق مع برامج ترحب بالحاج، كاشفاً عن إطلاق هذه البرامج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وعلى مستوى المؤسسات والحافلات أيضاً، مؤكداً على أن ردود الفعل إيجابية؛ لأننا نريد أن يعود الحاج إلى بلده وهو يحمل أجمل الذكريات الجميلة عن إنسان هذا البلد السعودي الأصيل، كيف استقبله؟، وكيف رحب به؟، ذاكراً أن هذه النقطة مهمة جداً، فنحن جميعاً عندما نسافر إلى الخارج ونجد فرداً "معبساً" في المطار، أو لم يتم استقبالنا بما يليق، حتى وإن كانت الفنادق جميلة والأماكن رائعة نظل نتذكر الاستقبال الضعيف، فما بالكم بضيوف الرحمن، لافتاً إلى أنهم أوجدوا برامج رائعة جداً ويتابعونها باستمرار، موضحاً أن هذه البرامج تستمر حتى في حالة المغادرة وليس الاستقبال فقط؛ لأنهم يريدون أن ينسى الحاج أي قصور قد يعتري أي خدمة قُدمت له أثناء أداءه الفريضة.

مجلس تنسيقي

وأشار "د. بندر حجار" إلى أنهم أنشأوا العام الماضي كياناً أسموه المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل، وكان لديهم (206) شركة مرخص لها، وصعب جداً أن يتم الاجتماع مع كل هذه الشركات، لكن بوجود المجلس التنسيقي أصبح الاجتماع أكثر من ست مرات في العام، مضيفاً أن هذا المجلس هو عبارة عن المظلة لهذه الشركات والمؤسسات، ويتولى التنسيق ليس مع وزارة الحج فقط، وإنما من ضمن مهامه ومسؤولياته أن ينسق مع جميع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، ويتحدث باسم هذا الكيان، مبيناً أنهم عند اجتماعهم معهم يتم مناقشة التحديات والعقبات، مؤكداً على أنهم لمسوا عن طريق هذا المجلس تقوية القطاع والشركات والمؤسسات العاملة في هذا المجال، لافتاً إلى أنه في مقابل هذا المجلس التنسيقي، هناك الهيئة التنسيقية لمؤسسات أرباب الطوائف، وهي مظلة لمؤسسات الطوافة، وجميع رؤساء المؤسسات موجودين في هذه الهيئة، ويتم النقاش معهم في كل شؤون هذه المؤسسات، موضحاً أن الوزارة لم تدرس فكرة جمع كل مؤسسات وشركات الداخل في مؤسسة واحدة، ومثل هذا المقترح بحاجة إلى دراسات متعمقة قبل اتخاذ أي إجراء.

أنواع العقوبات

وأضاف أن هناك ثلاثة أنواع من العقوبات منها الإنذار، الغرامات، الإيقاف، وهي نتيجة مخالفة تعليمات وأنظمة الوزارة فيما يتعلق بأداء الخدمة أو شكوى الحاج من أن العقد الموقع معه لم يكن هو الذي نفذ، موضحاً أنه عند عقاب هذه الشركات حتى وأن كان الإيقاف لخمسين أو مائة شركة يهمنا أن المائة الأخرى تكون هي الأقوى والأقدر على خدمة الحجاج، ذاكراً أن هذا العقاب يعطي رسالة للشركات الأخرى أن الوزارة جادة تجاه أي مقصر، مع إعطاء إشارة للشركات والمؤسسات أن مؤشر الأداء لك، كما أن الدال على كفاءتك ليس المؤشر المالي فقط، ولكن هناك مؤشرات ومعايير أخرى لابد أن تهتم بها، منها القيم والأخلاق وتحسين صورتك أمام الحجاج، وكذلك الوضوح والشفافية وتحسين بيئة العمل والعمل التطوعي، لكن في النهاية نحن نريد شركات ومؤسسات قوية وأداءها جيد قادرة بالفعل على تلبية احتياجات وطلبات الحجاج.

تصاريح الحج

وفيما يتعلق بتصاريح الحج، أوضح "د. بندر حجار" أنها تصدر عن طريق وزارة الداخلية، وذلك من خلال تسجيل الحجاج لدى شركات حجاج الداخل، ومن ثم تتم عملية الكترونية مباشرة من قبل الشركات، ومن عليه ملاحظة يتم استبعاده مباشرةً؛ لأن النظام مبرمج لمنح التصاريح للمصرح لهم فقط، مع استبعاد من حج خلال الخمس الأعوام الماضية وهذا قرار من هيئة كبار العلماء.

الجهات الخدمية

وحول مهمة تنظيم الحج وتنفيذ أعماله، أكد على أنها موكلة إلى أكثر من (20) جهة حكومية، إضافةً إلى مؤسسات القطاع الخاص، والتي تشمل ست مؤسسات لأرباب الطوائف، ومكتب الزمازمة في مكة المكرمة، ومكتب الوكلاء الموحد في جدة، والمؤسسة الأهلية للأدلاء في المدينة المنورة، ذاكراً أنه يوجد حوالي (205) شركات لحجاج الداخل تعمل تحت مظلة المجلس التنسيقي لحجاج الداخل وشركات الاعاشة والنقابة العامة للسيارات، والتي يعمل تحتها حوالي (19) شركة تمتلك نحو (20) ألف حافلة، هذه المجموعة الكبيرة تعمل لخدمة الحجاج، مشيراً إلى أن هناك لجنة الحج العليا والتي تنبثق منها لجنة الحج المركزية في منطقة مكة المكرمة، والتي يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله، ولجنة الحج في المدينة المنورة ويرأسها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان، هذه اللجان بشكل أساسي مهمتها الإشراف والتنسيق والمتابعة لكل الإدارات الحكومية التي تعمل في مجال الحج.

وأضاف: كل جهاز حكومي سواء وزارة الحج أو غيرها يملك خطط تشغيلية تبدأ بعد موسم الحج مباشرة، وترسل إلى اللجان للإطلاع عليها، ثم يبدأ تنفيذ هذه الخطط

شبكةعيونالإخبارية

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