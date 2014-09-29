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سامح عاشور : الناصريون لم يتمكنوا من إعادة تجربة عبد الناصر لأنهم لم يحكموا

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سامح عاشور : الناصريون لم يتمكنوا من إعادة تجربة عبد الناصر لأنهم لم يحكموا سامح عاشور : الناصريون لم يتمكنوا من إعادة تجربة عبد الناصر لأنهم لم يحكموا

سامح عاشور نقيب المحامين

قال سامح عاشور نقيب المحامين الذكرى إنه :” فى الذكرى الـ 44 لرحيل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر نستطيغ القول أن فيروس الشخصنة أهم أخطاء التجربة الناصرية ” ، مشيراً إلى أن :” الناصريين لم يتمكنوا من إعادة تجربة الرئيس عبد الناصر لأنهم لم يحكموا ” ، مضيفاً أن :” شعار ثورة يوليو 1952 رفعه المصريون في 25 يناير”  ، قائلاً : ” عيش حرية عدالة اجتماعية شعار ناصري فى الأساس ” .

وأضاف “عاشور” ، خلال حواره على فضائية ” العربية الحدث ” مساء أمس الأحد  إن :” الناصريين لم يطبقوا الفكر الناصرى لأنهم لم يكونوا أصحاب قرار ” ، مشيراً إلى أنه :” من الممكن توجية اللوم للأحزاب الناصرية لأنهم لم يتحدوا ولكن لا يمكن توجية اللوم لانهم لم يحكموا حتى يتم اختبارهم من قبل الشعب ” .

وأشار نقيب المحامين إلى أن :” الخلاف الشخصى والتدخلات الأمنية كانتا سبب فشل اندماج الأحزاب الناصرية فى كيان واحد ” ، موضحاً أنه :” لا بديل عن افساح المجال لتمكين شباب الناصريين من تولى مسئولية القيادة فى الأحزاب الناصرية ” ، لافتاً :” ما أصيب الحزب العربى الناصرى من تدهور هو ما أصاب الأحزاب السياسية ككل فى العهود السابقة ” .

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