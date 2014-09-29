ضبط طن أسماك مهربة من بحيرة ناصر

تمكنت أجهزة الرقابة التموينية بمحافظة أسوان، من ضبط سيارة محملة بكمية من الأسماك المهربة من بحيرة ناصر بلغت نحو طن أسماك.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن أسوان، إخطارا من العقيد مدير مباحث التموين، يفيد بتمكن قوة من مباحث التموين بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسوان من ضبط السيارة رقم (ص ور 9728 ) نقل قياده المتهم «عبدالمنجي. م.ف»، 37 عاما ـ سائق، ومقيم بشارع المرداب دائرة قسم أول أسوان، وبصحبته المتهم «علاء. م. ع»، 31 عاما، عاطل، ومقيم شرق معسكر الشباب دائرة قسم ثاني أسوان، محملة بكمية من الأسماك المهربة تزن حوالي طن أسماك.

وتبين أن كمية الأسماك ليس بها تصريح من الهيئة العامة للثروة السمكية ببحيرة ناصر، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.