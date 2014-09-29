أخبار عاجلة

البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

قيادى بالجيش الليبى: الإخوان خوارج العصر وحسن البنا يهودى الأب والأم

Google+ Print
قيادى بالجيش الليبى: الإخوان خوارج العصر وحسن البنا يهودى الأب والأم قيادى بالجيش الليبى: الإخوان خوارج العصر وحسن البنا يهودى الأب والأم

قال أشرف الميار الحاسى القائد الميدانى فى الجيش الليبى إن :ط أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى القياديين بتنظيم القاعدة من أبناء جماعة الإخوان، وعقيدتهما لا تختلف عن عقيدة حسن البنا ذو الأصول المغربية يهودى الأب والأم، والتكفيرى سيد قطب، مضيفاً: “من يقاتلنا الآن فى ليبيا ” داعش”  وليست القاعدة”.

وأشار “الحاسى” خلال حواره مع “سكاى نيوز” إلى أن  :” مجلس شورى قوات بنغازى” أعطى الأموال لعناصر داعش للقتال فى ليبيا” ، مؤكداً :ط امتلاكه العديد من التسجيلات التى تثبت ذلك ” .

وأضاف القائد الميدانى فى الجيش الليبى، أن الإخوان المسلمين “خوارج العصر”، حسب وصفه، وتربوا على فكر حسن البنا، مشيراً إلى أن “الإخوان” تتلقى دعما دوليا من قطر وتركيا والسودان التى أدخلت سيارات محملة بمقاتلين يمنيين للقتال فى ليبيا.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا