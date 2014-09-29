قيادى بالجيش الليبى: الإخوان خوارج العصر وحسن البنا يهودى الأب والأم

قال أشرف الميار الحاسى القائد الميدانى فى الجيش الليبى إن :ط أسامة بن لادن وأيمن الظواهرى القياديين بتنظيم القاعدة من أبناء جماعة الإخوان، وعقيدتهما لا تختلف عن عقيدة حسن البنا ذو الأصول المغربية يهودى الأب والأم، والتكفيرى سيد قطب، مضيفاً: “من يقاتلنا الآن فى ليبيا ” داعش” وليست القاعدة”.

وأشار “الحاسى” خلال حواره مع “سكاى نيوز” إلى أن :” مجلس شورى قوات بنغازى” أعطى الأموال لعناصر داعش للقتال فى ليبيا” ، مؤكداً :ط امتلاكه العديد من التسجيلات التى تثبت ذلك ” .

وأضاف القائد الميدانى فى الجيش الليبى، أن الإخوان المسلمين “خوارج العصر”، حسب وصفه، وتربوا على فكر حسن البنا، مشيراً إلى أن “الإخوان” تتلقى دعما دوليا من قطر وتركيا والسودان التى أدخلت سيارات محملة بمقاتلين يمنيين للقتال فى ليبيا.