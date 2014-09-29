رئيس جمعية رجال الاعمال في غزة يشيد بجهود أبو مازن للاسراع فى إعادة إعمار القطاع

أشاد رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة “علي الحايك” بجهود الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” (أبو مازن) من أجل البحث عن طرق وحلول سريعة لإعادة إعمار القطاع ودعوته لمنح الدور الحقيقي لحكومة الوفاق الوطني من أجل تمكينها ومنحها الصلاحيات المخولة للشروع في تلبية احتياجات المواطنين.

وأشاد “الحايك” بموقف ابو مازن الداعم للنهوض بإعادة الإعمار ودفع عجلة التنمية وتطلعاته لزيادة الإنتاج المحلي الفلسطيني وتطوير الصناعات لتلبي حاجة المواطن بالاكتفاء الذاتي من أجل الرقي بمستوى اقتصادي وصناعي فلسطيني يؤمن البنية التحية الأساسية لاقتصاد الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن الجمعية تابعت عن كثب خطاب الرئيس في الأمم المتحدة أمام زعماء العالم.. منوها إلى أن الجمعية تؤكد دعمها المطلق وتأييدها لكافة الخطوات التي يقوم بها “أبو مازن” نحو التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأشار “الحايك” إلى أن لقاء “أبو مازن” برجال الأعمال والشخصيات الوطنية في مقر الرئاسة (المقاطعة) بمدينة “رام الله” بالضفة الغربية ناقش عدة أمور عن قرب واستمع سيادته إلى مطالب ووجهات نظر وخطط رجال الأعمال لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة الذي استمر 51 يوما.

وشدد على مواقف الرئيس الوطنية وحرصه على إتمام المصالحة الوطنية من أجل مواجهة الضغوط الخارجية وتشكيل جبهة وطنية موحدة لمواجهة الأزمات وحل كافة الإشكاليات العالقة التي يعاني منها قطاع غزة منذ عام 2006 الذي شكل بداية حقيقية لحصار خانق على القطاع ما زال يلقي بأثره على كافة القطاعات الاجتماعية والصحية والاقتصادية وشمل كافة جوانب الحياة.

أ ش أ