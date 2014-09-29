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أحزاب اليمين في فرنسا تستعيد السيطرة على مجلس الشيوخ

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استعادت أحزاب اليمين في فرنسا سيطرتها على مجلس الشيوخ والتي فقدتها في عام 2011، وذلك بعد فوزها في انتخابات التجديد النصفي التي جرت، الأحد.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف) بمقعدين في جنوب شرق فرنسا لتكون ممثلة في مجلس الشيوخ لأول مرة في التاريخ.

وأكد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية،وهو حزب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، أنه فاز بمعية حلفائه من أحزاب الوسط ما بين عشرة وعشرين مقعداً بعد النتائج الجزئية، ولا يحتاج هذا التحالف سوى سبعة مقاعد حتى يحصل على 175 مقعدا، وهي الأغلبية المطلقة داخل المجلس المكون من 348 مقعدا.

وتمثل نتائج هذه الانتخابات الخسارة الثالثة للاشتراكيين في السلطة بعد الانتخابات البلدية والأوروبية التي جرت في نهاية شهر مايو الماضى .

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