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“يديعوت أحرونوت”: وفد عسكرى يضم 50 ضابطًا إسرائيليًا يزور إثيوبيا لمدة أسبوع

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نتنياهو

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلى سيرسل الأسبوع القادم وفدًا عسكريًا إلى إثيوبيا يضم 50 ضابطًا، حيث تم إرسالهم من قبل شعبة القوة البشرية التابعة للجيش الإسرائيلى.

وأضافت الصحيفة أن :” الزيارة ستستمر لمدة أسبوع كامل، حيث أعلن الجيش الإسرائيلى أن الهدف من الزيارة هو لأغراض الدراسة والتبادل الخبرتى فى مجال العلوم العسكرية”.

وأوضحت الصحيفة أنه كان من المقرر أن يتم إرسال هذا الوفد إلى إثيوبيا منذ شهور لكن حرب “الجرف الصامد” أدت إلى إرجاء زيارة الوفد.

وأكدت الصحيفة أن زيارة الوفد إلى إثيوبيا تعد زيارة هامة خاصة، وأنه سيقود الوفد قائدة شعبة القوة البشرية السابق، كما أن مثل هذه الزيارات للقارة الأفريقية يكسب ضباط الجيش الإسرائيلى خبرات عديدة على هذه الأرض.

يدعوت

 

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