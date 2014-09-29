حرمان 126 حاجاً إماراتياً من أداء الفريضة لعدم الالتزام باستصدار التصاريح

تسبب تقاعس بعض الحملات المنظمة للحج في حرمان 126 حاجاً إماراتياً من أداء المناسك بسبب عدم حملهم للتصاريح المعتمدة من مكتب شؤون حجاج الدولة، حيث منع 40 مواطناً ملتحقين بحملة خليجية من مغادرة مطار دبي فيما منعت السلطات السعودية 86 آخرين من أداء المناسك بعد وصولهم إلى جدة واكتفت بالسماح بدخولهم الأراضي السعودية لأربع وعشرين ساعة فقط لأسباب إنسانية ومغادرة المملكة بعد ذلك دون أداء الفريضة.

وقال اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي أن حوالي 40 حاجاً تواجدوا في مطار دبي منذ الصباح الباكر بهدف السفر لأداء مناسك الحج، وتبين انهم لا يحملون التصاريح اللازمة، مشيراً إلى انه لا علاقة للإدارة العامة وشؤون الأجانب بالأمر.

وأضاف لـ «البيان» ان الإدارة تلقت إخطاراً صباح امس بوجود الحجاج في المبنى رقم 3 يطلبون السفر إلى الأراضي المقدسة ضمن حملة لشركة خليجية، وقد تسبب تقاعس الشركة عن اصدار التصاريح اللازمة للحجاج في حرمانهم من السفر، مشيراً إلى أن الإدارة تنفذ معاملاتها لكافة الزائرين والمغادرين للدولة في غضون دقائق معدودة ضمن افضل المعايير العالمية مطالباً الجمهور بالتأكد من الأوراق المطلوبة قبل السفر لتجنب مثل هذه المواقف.

تصريحات مسبقة

إلى ذلك، جددت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تأكيداتها على جميع من يود الحج من دولة الإمارات العربية المتحدة بعدم السفر إلى الأراضي المقدسة بدون تصريح مسبق.

وقالت إنها استنفدت كامل ما تستحق من أعداد، وقد تم تسجيل الحجاج وتسليمهم التصاريح من خلال حملات الحج المعتمدة لهذا الموسم، وعليه فإن الهيئة تهيب بمواطني الدولة الذين لا يحملون تصاريح معتمدة بعدم السفر للأراضي المقدسة قاصدين حج بيت الله الحرام هذا العام، لأن السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية ووفقاً لما تم الاتفاق عليه في ما بين الدول الإسلامية، وحرصاً على توفير حج ميسر وآمن ستمنع كل من لا يحمل تصريحاً من عبور المنافذ والدخول إلى الأراضي المقدسة.

مناشدة

بدوره أكد أحمد منقوش أن السلطات السعودية وافقت على دخول 86 إماراتيا وصلوا إلى جدة لأداء فريضة الحج على أن يغادروها خلال 24 ساعة لعدم التزامهم بشروط الحصول على تصريح معتمد من مكتب شؤون حجاج الدولة وعدم التحاقهم بحملات إماراتية. وأضاف: إن المواطنين وصلوا على متن رحلتي طيران الإمارات والعربية وتم توقيفهم بمطار جدة وطلب منهم العودة، مشيراً إلى أن القنصلية تدخلت بالتعاون مع جوازات مطار جدة وتم الاتفاق على دخلوهم الى جدة للراحة.

وناشد منقوش مواطني الإمارات بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية إلا في وجود تصريح للحاج صادر من المملكة ومسجل حسب الأنظمة وقوانين السلطات السعودية ومعتمد من مكتب شؤون حجاج الدولة، داعياً إلى الالتزام بقوانين المملكة العربية السعودية تجنباً لعدم السماح بدخولهم ونصح بعدم الالتحاق بأية حملة خليجية أو عربية أو أي حملات آخرى والارتباط بحملات إماراتية فقط.

ولفت إلى أنه تم تخصيص تصاريح لـ 4982 حاجاً تم توزيعها على حملات الإمارات واستنفدت منذ فترة مؤكداً أنه تم وقف إصدار أي تصاريح خاصة بالحجاج.

وأشارت الهيئة إلى أنه بناء على التوسعة التي تقوم بها حاليا حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحرم المكي، وخاصة في صحن الطواف وتنفيذا للتوافق الرسمي في ما بين الدول الإسلامية كافة تم تقليص عدد حجاج كل دولة بنسبة 20%.

تعليمات

كانت وزارة الحج في المملكة قد أصدرت تعليماتها الواضحة بهذا الشأن، الأمر الذي يستوجب معه تقليص الطاقة الاستيعابية للمطاف، وعدم الاستجابة لأي طلب للزيادة في أعداد الحجاج للدول العربية والإسلامية، ودول الأقليات الإسلامية، عن الحصة المقررة لحين الانتهاء من مشروع توسعة المطاف، والمشاريع الأخرى التي تعمل حكومة خادم الحرمين حالياً على تنفيذها بهدف تطوير الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وزيادة الطاقة لهذه الأماكن مستقبلاً، بمشيئة الله تعالى كما ذكرت الوزارة.