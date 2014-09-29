توالي وصول وفود الحملات إلى مكة والمدينة حجاج الدولة بخير ولا أمراض خطيرة بينهم

أكد محمد عبيد المزروعي، رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، أن جميع الحجاج في صحة جيدة، ولا توجد أية حالات مرضية خطرة أو معدية بين صفوفهم، ولم يتعرض الحجاج إلى أية حوادث وهم يستعدون لأداء المناسك، ويسّرنا كل السبل من أجل إنجاح موسم الحج لهذا العام، وعودة الحجاج إلى أرض الدولة في أمان وسلام، فيما توالى وصول الحملات إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وزار المزروعي فوج المكتب في المدينة المنورة، وتفقد بعض الحملات في مقار إقامة الحجاج، يرافقه عبيد الزعابي، مسؤول فوج المدينة، وعدد من أعضاء المكتب للاطمئنان على أحوال حجاج الدولة من حيث الاقامة والجوانب الصحية والوعظية والاعاشة وغيرها والتأكد من توافر جميع وسائل الراحة الممكنة في اماكن اقامتهم بالفنادق المختلفة في المدينة.

وعقد اجتماعاً مع فوج المكتب في المدنية بحضور ممثلي اللجان واطلع منهم على سير العمل والاستعدادات والاجراءات لمغادرة الحجيج الى مكة المكرة للاستعداد لاداء المناسك مؤكداً ضرورة تقديم أفضل الخدمات الى حجاج الدولة.

متابعة يومية

وقال إن تقارير المتابعة اليومية التي يرفعها التفتيش بالمكتب تؤكد أن جميع الحجاج يتمعتون بصحة جيدة وفي احسن حال وسيقضون بعض الايام في المدينة المنورة وبعدها يتجهون الى مكة المكرمة لأداء العمرة، حيث حدد السادس من ذي الحجة لانتقال آخر حجاج من المدينة المنورة ومن ثم الاستعداد لاداء المناسك بالتوجه مع الحجاج الذي سبقوهم الى مكة المكرمة في يوم التروية الثامن من ذي الحجة الى منى والمبيت بها والتوجه بعد منتصف الليل أو فجر التاسع من ذي الحجة للوقوف بعرفات وتكملة المناسك في سهولة ويسر.

3500 حاج

وأوضح أن عدد الاشخاص الذين وصلوا حتى أمس الاول الثالث من ذي الحجة بلغ اكثرمن 3500 شخص منهم اكثر 2200 بمكة الكرمة و1300 بالمدينة المنورة ويكتمل وصول جميع حجاج الدولة في الرابع من ذي الحجة وفقاً للتوقيتات التي حددتها السلطات السعودية كآخر موعد لدخول الحجاج الى الاراضي المقدسة ولكن هناك احتمال بتمديد لتزامن وقفة عرفات مع يوم الجمعة وتوقع سفر العديد من الاشخاص لاداء الفريضة في هذه المناسبة.

وأكد أنه ولله الحمد لم يسجل المكتب أية مخالفات على الحملات حتى الآن ونتوقع تقيد جميع الحملات بالعدد المسموح لكل حملة وأن جميعهم من حاملي تصاريح الحج لهذا العام.

وقال المزروعي تمت زيارة فوج مكتب شؤون الحجاج في المدينة المنورة وتأكدنا من استعداداته من الناحية الادارية والوعظية والصحية لاستقبال حجاج الدولة الذين توجهوا الى المدينة المنورة معرباً عن رضاه عما يقوم به فوج المدينة من خدمات.

خدمة 24 ساعة

وقال المزروعي إن المكتب وجد لخدمة الحجاج على مدار 24 ساعة، وجميع لجان المكتب متواجدة وعلى أهبة الاستعداد لتقديم كل الخدمات منذ قدومكم الى المدينة المنورة ثم الذهاب إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفة ومزدلفة لاداء المناسك والمكتب لديه خدمات متميزة لكم من الناحية الطبية والامنية والوعظية، مشيراً إلى وجود فرق طبية متنقلة تتحرك لمكان الحاج المريض وتقديم العلاج اللازم له سواء في المدينة أو مكة أينما وجد حجاج الدولة يتكفل المكتب بمعالجة المرضى في اماكنهم.

وأوضح انه توجد بفوج المدينة لجنة وعظ ولديها ارقام هواتف الوعاظ تم توزيعها على جميع الحجاج الذين يمكنهم التواصل مع الوعاظ على مدار الساعة للاستفسار عن كل ما يتعلق بمناسك الحج.

واشار الى وجود لجنة للتفتيش واجبها القيام بالمرور على مقار اقامة الحجاج للتأكد من توفير الحملات للسكن المناسب وتقديم الطعام الصحي وأي خدمات يحتاج اليها الحجاج في المدينة ومكة مكتب شؤون الحجاج مستعد لتوفيرها.

ودعا المزروعي حجاج الدولة في الاراضي المقدسة والايام المباركة إلى الدعاء لمؤسس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والترحم عليه، وإن شاء الله عائدون للوطن بأمن وسلام.

خدمات طبية

وتفقد المزروعي العيادة الطبية بمقر فوج المدينة المنورة بمكتب شؤون حجاج الدولة واطلع على استعداداتها وتجهيزاتها لاستقبال اية حالات مرضية تقع بين صفوف الحجاج «الرجال والنساء».

وقال الدكتور عبدالله يوسف استشاري أمراض باطنية ومسؤول العيادة إن العيادة تضم طبيبين وطبيبتين وثلاثة ممرضين وممرضتين وصيدلياً وإدارياً وسيارة إسعاف، ويتم توقيع الكشف الطبي ومعالجة الحالات المرضية لحجاج الدولة واي حجاج من الجنسيات المختلفة تضم مكتباً لاستقبال الحالات المرضية وصيدلية وغرفة لقياس الضغط والسكري وغرفة للطبيب المناوب وغرفة للمرضات لتكون تحت الملاحظة وغرفة لتنويم المرضى في حالات الضرورة. وأضاف ان اغلب الحالات التي عالجتها العيادة كانت مصابة بانفلونزا واسهال ومغص وآلام الاسنان ولا توجد حالات لأمراض خطيرة.

تفتيش إلكتروني

إلى ذلك أعلن عبيد حمد الزعابي مدير فوج مكتب شؤون حجاج الدولة بالمدينة المنورة اطلاق المكتب نظاماً إلكترونياً لأول مرة للتفتيش على حملات الحج على موقع الهيئة العامة للشؤون الاسلامية والاوقاف لرصد المخالفات التي ترتكبها وسيكون متاحاً على الاجهزة اللوحية وسيقوم مفتشو المكتب بزيارة الحملات للاطلاع على مدى التزامها بالشروط ويتضمن التفتيش على اماكن اقامة الحجاج وتأثيث وغرف ومطاعم تقديم الوجبات ونظافة دورات المياه والعيادة الطبية وسعة الغرف بالنسبة لعدد الحجاج ووجود الكادر الاداري وواعظ الحملة.

وقال إن المفتش يقوم بتسجيل المخالفات وتصويرها وإرفاقها على سجل الحملة لدى المكتب وترفع المخالفات إلى لجنة المخالفات المشكلة من رؤساء اللجان التابعة للمكتب التي تدرس تقرير المفتشين وفي حال ثبوت المخالفة على الحملة يطبق عليها قانون تنظيم الحج والعمرة بالدولة وتتراوح العقوبة بين الانذار والشطب وتوقيف الحملة المخالفة بخلاف الغرامات المالية ولكن حتى الآن جميع الحملات ملتزمة ولم تسجل اية محالفات على الحملات حتى الآن.

مغادرة 4700 حاج عبر مطار دبي

غادرت أمس آخر رحلات سفر الحجاج من مطارات دبي على متن طيران الإمارات وفلاي دبي والطيران السعودي، وبلغ عدد المغادرين 4700 حاج من خلال 18 رحلة، بينها 12 رحلة على طيران الامارات و3 رحلات على فلاي دبي غادر من خلالها 3600 حاج و3 رحلات اضافية على متن الطيران السعودي غادر من خلالها 1100 حاج، بحسب خالد حسين مدير خدمات مطار دبي.

وقال عبدالله النجار المنسق العام للجنة الحج والعمرة بمطارات دبي جميع رحلات الحجاج كانت ميسرة ومنتظمة نتيجة لتضافر جهود فريق العمل المكون من مطارات دبي والشركاء الاستراتيجيين ووزارة الصحة وشرطة دبي وهيئة الصحة بدبي وجمارك دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب..

ودائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري بدبي، منوهاً بأن جميع اجراءات الجوازات انتهت بسرعة كبيرة وفقاً للإجراءات التي كانت معدة سلفاً من قبل ادارة الاقامة وشؤون الاجانب، اضافة الى انتشار عربات نقل كبار السن من البوابات وحتى الطائرات، مع تواجد عدد من المتطوعين من الجنسين لمساعدة الحجاج، وإرشادهم إلى أماكن البوابات. دبي ـ وائل نعيم

خط ساخن لخدمة الحجاج من «صحة دبي»

التقى المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي، امس، بمطار دبي الدولي (مبنى رقم 3)، بعدد من الحجاج حيث اطمأن على صحتهم وعلى الخدمات التي تقدمها الهيئة لهم كالفحوصات المجانية للضغط والسكري وتقديم الاستشارات الطبية والإرشادات الصحية للحفاظ على سلامة الحاج اثناء اداء مناسك الحج.

وبعدها قام بتوزيع الحقيبة الصحية على الحجاج التي تحتوي على العديد من مستلزمات واحتياجات الحاج من إسعافات أولية ومظلة واقية من حرارة الشمس وسجادة صلاة وأدوية وكمامات وقفازات ونشرات توعوية وغيرها من المستلزمات الضرورية للحاج.

يشار إلى ان خدمة الخط الساخن المجاني DHA800 (800342) اطلقتها الهيئة على مدار الساعة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من التواصل مع الأطباء والمختصين في الهيئة للحصول على الإرشادات والنصائح الطبية المتعلقة بصحة وسلامة الحاج اثناء رحلة الحج.

وتدعو هيئة الصحة بدبي حجاج بيت الله الحرام إلى التواصل معها على الرقم المجاني من داخل الدولة 800342 ومن خارج الدولة 0097142198888 للاستفسار عن كافة الأمور المتعلقة بصحة وسلامة الحاج.

وصول البعثة الرسمية لحكومة دبي

وصلت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي أول أمس إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج لعام 1435هـ بسلامة وأمان وتوفيق من الله تعالى.

وقال مروان الشحي مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري ورئيس البعثة: إنّ البعثة ضمت قرابة 65 حاجّاً يمثلون دائرة الشؤون الإسلامية ومؤسسات ودوائر حكومة دبي. وأشار إلى أنّ المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الدكتور حمد ابن الشيخ أحمد الشيباني يتابع أوضاع البعثة وتنقلها وعملها أولا بأول وساعة بساعة لإنجاح عملها، وتحقيق الغايات السامية التي أرسلت من أجلها.

وأضاف الشحّي: إنّ البعثة قامت في اليومين الأولين بعد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجده المبارك، بزيارات ميدانية للمعالم التاريخية والآثار الإسلامية في المدينة المنورة وما حولها، وستنطلق بمشيئة الله صباح الاثنين تجاه مكة المكرمة للوقوف على المعالم التاريخية لمكة المكرمة، واستعداداً للمرحلة القادمة من أداء المناسك.