انتحار شاب في العقد الثالث من عمره بالأقصر

تخلص شاب في بداية العقد الثالث من عمره بمنطقة الكرنك وسط الأقصر من حياته شنقا بسبب مروره بأزمة نفسيه دفعته للانتحار .

تلقى اللواء منتصر ابوزيد مدير أمن الأقصر إخطارًا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بقيام ” محمد. أ . ع ” 21 سنة مقيم بنجع الجالس بمنطقة الكرنك بالتخلص من حياته شنقًا .

> وتبين من تحريات أن الشاب كان يمر باضطرابات نفسية وأن حالته ساءات كثيرا خلال الأيام الماضية حتي عثر ذووه علي جثته مشنوقا داخل غرفته بمنزل الأسرة بالكرنك .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر .