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انتحار شاب في العقد الثالث من عمره بالأقصر

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انتحار شاب في العقد الثالث من عمره بالأقصر انتحار شاب في العقد الثالث من عمره بالأقصر

أرشيفية

تخلص شاب في بداية العقد الثالث من عمره بمنطقة الكرنك وسط الأقصر من حياته شنقا بسبب مروره بأزمة نفسيه دفعته للانتحار .

تلقى اللواء منتصر ابوزيد مدير أمن الأقصر إخطارًا من اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية يفيد بقيام ” محمد. أ . ع ” 21 سنة مقيم بنجع الجالس بمنطقة الكرنك بالتخلص من حياته شنقًا .
> وتبين من تحريات أن الشاب كان يمر باضطرابات نفسية وأن حالته ساءات كثيرا خلال الأيام الماضية حتي عثر ذووه علي جثته مشنوقا داخل غرفته بمنزل الأسرة بالكرنك .

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر .

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