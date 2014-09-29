مؤتمر صحفى لنقابة مصممى الفنون التطبيقية لعرض بروتوكول التعاون مع قناة السويس‎

يعقد مجلس نقابة مصممي الفنون التطبيقية مؤتمرًا صحفيًا لعرض الخطوات التنفيذية المقترحة لتنفيذ البروتوكول المقترح للتعاون بين النقابة وهيئة قناة السويس، والذي تم عرضه على الهيئة في زيارة وفد النقابة الاخيرة لمشروع قناة السويس الجديدة.

وسيتم خلال المؤتمر عرض بروتوكول التعاون بين نقابي مصممي الفنون التطبيقية والمهندسين في عدد من المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

كذلك عرض آخر المستجدات في كارثة عدم تحويل أموال المعاشات لمستحقيها من أعضاء النقابة بسبب إيقاف البنك الاهلي للتعامل على حسابات النقابة بدون سند قانوني وبشكل غير مفهوم.

يُعقد المؤتمر الصحفي في مقر النقابة الكائن في 106 ش جامعة الدول العربية عمارة الأسواق الحرة بالمهندسين، يوم الثلاثاء ٣٠ سبتمبر، الساعة 7 مساءً.