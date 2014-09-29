المرشحون للبرلمان .. «يهنئون الأمة الإسلامية بالعيد الأضحي ويصلحون ساعات»

كتب| عمر عبدالناصر

علي طريقة “كوهين ينعي ابنه ويصلح ساعات”، استغل عدد ممن ينتون الترشح للانتخابات البرلمانية مناسبة عيد الأضحي المبارك للتعريف بنفسهم إلي الناخبين بالإضافة إلي برنامجهم الانتخابي وانجازاتهم، وهذا لا يمنع أن يظهر أن الأمر للتنهئة بعيد الأضحي المبارك.

علي الرغم من أن قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر في مايو الماضي يحظر استخدام الشعارات الدينية ودور العبادة والمدارس والجامعات في الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى حظر تلقى المرشح للتبرعات من الأشخاص والأحزاب المصرية بأكثر من الحد المسموح به، يعج الشارع المصري في الوقت الحالي بالعديد من اللاقتات الدعائية لمرشحي انتخابات مجلس الشعب، والتي تحمل في ثناياها عبارات التهنئة بعيد الأضحي المبارك، ولكن في الواقع هي بمثابة دعاية انتخابية من خلال إظهار اسم الدائرة وصورة صحاب اللافتة.