بالفيديو - 5 أخطاء كوميدية في لعبة فيفا 2015

أثناء جلوسك مع أصدقائك تلعبون FiFa 2015، لا تتعجب من أخطاء الجرافيك على الرغم من التطور الرهيب في اللعبة، فربما تجد أحد اللاعبين يطير أو المصور يقتحم الملعب!
FilGoal.com ينشر خمسة أخطاء كوميدية حدثت حول العالم من ممارسي اللعبة وقاموا بنشرها عبر موقع Youtube.
1) ركلة حرة بالعكس!
العديد من ممارسي لعبة FiFa15 ينتظر الحصول على خطأ على حدود منطقة الجزاء من أجل تجربة بعض الخدع الجديدة.. ولكن ليونيل ميسي سدد فاول للأمام والكرة اتجهت للخلف بشكل غريب!
2) خطة الشوارع
الكل يتذكر مرحلة طفولته عندما كان يلعب في الشارع، الجميع يركض وراء الكرة دون التقيد بمراكز، ولكن في فيفا 2015 الأمر وصل إلى حتى حارس المرمى ركض وراء الكرة وترك المرمى!
3) مصور يقتحم الملعب
في الملاعب الحقيقية هناك مشجعا مهووسا ربما يقتحم ملعب المباراة، ولكن مصور يقوم بعمله في لعبة FiFa 15 على أكمل وجه، حاول أن يرصد هجمة في مباراة بين باريس سان جيرمان وتشيلسي بجوار اللاعبين.
4) لاعب يطير
الاعتراض على التغيير من اللاعبين قد يكون عن طريق "التشويح" مثلا أو ركل صندوق المياه، ولكن أحدهم في لعبة الفيفا صافح زميله ثم انتقل إلى أعلى .. ليس مجازا، حدث بالفعل لقد طار!
5) ركلة ترجيح كوميدية
كلنا شاهدنا ركلة جزاء الحارس المغربي خالد العسكري عندما صد ركلة ترجيح وذهب ليحتفل مع جمهوره قبل أن ترتطم الكرة في الأرض وتعود لتسكن الشباك.
فيفا 2015 تحاكي الواقع بالفعل، بيتر تشك صد ركلة ترجيح من ريكي لامبرت وظل يشاهدها دون حراك حتى ارتطمت في الأرض وسكنت شباكه.