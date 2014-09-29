السيطرة علي حريق شب في أحد المراكب السياحية بالأقصر‎

سيطرت قوات الحماية المدنية بالأقصر، علي حريق محدود شب في أحد المراكب السياحية بالقرب من مدينة أرمنت.

وتلقي اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر، إخطار من العميد محمد بهاء رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي إسنا، وأرمنت، يفيد باندلاع حريق بالباخرة السياحية “ميس ايزادور” المتجهه إلي أسوان أثناء مرورها بالقرب من مدينة أرمنت.

وتبين من تحريات النقيب محمد خميس رئيس مباحث مركز أرمنت، أن الباخرة السياحية “ميس ايزادور”، كانت قادمة من مدينة ال،قصر متوجهه إلي مدينة أسوان، وعلي متنها 108 سائح من مختلف الجنسيات، وبعد تحركها بساعة واحدة، نشبت النيران بغرفة العاملين بالباخرة، وتمكن ثلاثة منهم من السيطرة علي النيران قبل ،ن تمتد إلي باقي الغرف.