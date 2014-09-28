«أردوغان»: تركيا لا يمكنها البقاء خارج المعركة ضد «داعش»

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأحد، أن أنقرة لا يمكنها البقاء خارج التحالف الدولي، الذي يحارب تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، فيما تستعد تركيا، الأسبوع المقبل، لتحديد كيفية تدخلها.

كانت تركيا أثارت استياء الغرب لعدة أشهر بسبب موقفها الحذر حيال تنظيم «داعش» لكنها يبدو أنها غيرت سياستها بعد زيارة أردوغان الأخيرة إلى الولايات المتحدة.

وقال أردوغان، أمام اجتماع للمنتدى الاقتصادي العالمي في إسطنبول: «سنجري محادثات مع المؤسسات المعنية هذا الأسبوع، وسنكون بالتأكيد في المكان، الذي يجب أن نكون فيه»، وأضاف: «لا يمكننا البقاء خارج هذا الأمر».