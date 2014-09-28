وكالة الطيران الأمريكي تكشف عن عملية تخريب متعمدة في نظام الكمبيوتر المركزي

كشفت وكالة الطيران الفيدرالي الأمريكي، النقاب، الأحد، عن وقوع عملية تخريب متعمدة مؤخرا في نظام الكمبيوتر المركزي، أدت إلى وقف الرحلات الجوية في اثنين من مطارات مدينة شيكاغو، ثالثة أكبر المدن الأمريكية.

وذكرت قناة «إيه بى سي نيوز» الأمريكية أن إدارة الطيران الفيدرالي قررت تغيير شبكة الكمبيوتر المركزية في منطقة شيكاغو بالكامل، حيث أدى هذا التخريب إلى إلغاء 500 رحلة جوية في مطار أوهير في شيكاغو.

كانت وكالة الطيران في شيكاغو ألغت أكثر من 2000 رحلة جوية، إقلاعا وهبوطا، في بداية الأزمة الناتجة عن الحادث الذي وقع يوم الجمعة الماضى وأدت إلى حدوث مشاكل على مستوى حركة الطيران في الولايات المتحدة بشكل عام.

كان مواطن أمريكى، يدعى برايان هوارد، 36 عاما، قد أشعل النار عمدا في غرفة الاتصالات الأرضية التابعة لمركز المراقبة في ضاحية أورورا، ثم حاول الانتحار عقب ارتكاب الحادث.