رئيس «النواب» الأمريكي يدعو لحرب برية أمريكية ضد «داعش»

انتقد رئيس مجلس النواب الأمريكي، جون بينر، الخطب السياسية حول الوضع في سوريا والعراق قائلا إنه يجب إرسال قوات برية أمريكية لخوض الحرب ضد تنظيم «داعش».

وانتقد بينر، حسبما ذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، الأحد، استراتيجية الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لإضعاف ومن ثم تدمير «داعش» في نهاية المطاف.

وقال بينر: «إذا كان الهدف هو تدمير (داعش) كما يقول أوباما فلا أعتقد أن الاستراتيجية التي تم وضعها ستنجح».

وأضاف: «أعتقد أن القضاء على (داعش) سيتطلب أكثر من شن الضربات الجوية للقضاء عليهم، حيث إن القوات القتالية على الأرض ضرورة في بعض الأحيان وهذا هو بيت القصيد».

ورأت الصحيفة أن انتقادات بينر لاستراتيجية الرئيس باراك أوباما حول «داعش»، تمثل تصعيدا كبيرا في النقاش بين المسؤولين الأمريكيين حول كيفية التعامل مع «داعش».