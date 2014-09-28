جابر نصار : السيسى يدرك قيمة التعليم والبحث العلمى ودور الشباب فى تقدم الأمم

قال الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب فى كلمته خلال حفل “تكريم آوائل الخرجين”بالجامعات بضرورة الاهتمام بتطوير البحث العلمى ومطالبته الجامعات بالدخول سريعا فى التصنيف العالمى للجامعات والاهتمام بالشباب وتوعيتهم بالمخاطر التى تواجهها البلاد.

وأضاف “نصار” ، للعربية الحدث مساء الأحد ، أن الرئيس السيسى أكد فى خطابة على اعتزازه بالشباب وإنه سيتم الانتهاء من تشكيل المجالس الاستشارية المتخصصة فى الرئاسة خلال أسبوع على أن تكون نسبة تمثيل الشباب بها تصل إلى 50% وهو اعتراف رسمى من الرئيس بقيمة وأهمية الشباب ، لافتاً إلى أن “كل يوم يثبت هذا القائد العظيم أنه يتحرك وفقا لرؤية مستقبلية تستنهض همة المجتمع المصرى بكافة مكوناته ومنهم الشباب والطلاب.

وأشار إلى أن تكريم الرئيس لأوائل الجامعات يستنهض همم الشباب ، مطالباً بانشاء مجلس لتطبيقات البحوث الجامعية ، موضحاً أن جامعة القاهرة تمثل نهضة مصر الحقيقية واحتفال الرئيس بأوائل الطلاب رسالة جديدة بأهتمامه بالعلم.

وتابع رئيس جامعة القاهرة أن العمل الحزبى بالجامعات ممنوع سواء لأحزاب الأغلبية أو الأقلية ، مضيفًا أنه لن يمارس نشاطا طلابياً حزبياً داخل الجامعة .

وأكد عدم مصادرة الجامعة للأراء المعارضة، وعدم منع الجامعة أى نشاط لطلاب إلا فى حدود القانون ، قائلا: “أوقفنا النشاط الحزبى فقط وهناك فرق بين النشاطين”.

وأوضح أن مجلس الجامعة اتخذ قرارا بإلزام الطلاب الراغبين في السكن بالمدينة الجامعية بتقديم صحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبيه” مع أوراق التقديم للتأكد من عدم وجود طلاب يتعاطون مخدرات أو خمورًا ، مفسراً ذلك لرغبة الجامعة في الحفاظ على حياة المواطنين، قائلا : “المعارضون لإجراء تحاليل طبية على طلاب المدن الجامعية عابثون” .

وأردف أن لدينا حرية أكاديمية ليست موجودة في جامعات أجنبية ، موضحاً أن من تم معاقبتهم من أساتذة الجامعة ليس على انتمائهم الحزبى ولكن كان نتيجة استيلاء على مال عام أو جرائم أخرى يحاسب عليها القانون ، لافتاً إلى أن الصيغة النهائية لقانون الجامعات لم تصدر بعد ، قائلاً : وسائل الإعلام تداولت معلومات مغلوطة عن قانون الجامعات .