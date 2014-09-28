كعكة الشوكولاتة المحلاّة بحليب الصافي

المقادير:

350 غراماً من الدقيق متعدّد الاستعمالات

50 غراماً من السكر الناعم

ملعقة طعام من الملح

7 غرامات من الخميرة السريعة

50 غراماً من الزبدة المذوّبة

بيضة

150 ملليلتراً من حليب الصافي الفاتر

المقادير للحشو:

8 ملاعق من شوكولاته الدهن بالبندق

عبوة (100 غرام) من رقائق الشوكولاته الداكنة أو الشوكولاته بالحليب

صينية بحجم 18 x 28 سنتيمتراً مدهونة بالزبدة

كيس صغير للتزيين

طريقة التحضير:

1- في قدر، يقلّب الدقيق مع السكر والملح والخميرة السريعة.

وفي قدر ثانية، يمزج كلّ من الزبدة والبيض والحليب، ثم يمزج محتوى القدرين في الخلاط الخاص بالعجين، لمدّة 5 إلى 10 دقائق، وذلك حتى تتشكّل عجينة ناعمة وليّنة.

2- تشكّل العجينة بشكل مستطيل بحجم 25 x 35.5 سنتيمتراً، على سطح مستوٍ يملؤه الدقيق. يدع أحد جوانبها الطويلة فارغاً، وتفرد الشوكولاته بالبندق ونصف كميّة رقائق الشوكولاته عليها. يدهن الجانبالفارغ بالماء، ثم تطوى العجينة عليه، مع الضغط عليها حتى تلتصق.

3-تقطّع العجينة إلى 12 قطعة، توضع في صينية الخبز بصورة تبيّن شكلها الحلزوني، وتغطّى بالنايلون المدهون بالزيت، وتترك في مكان دافئ لحوالي ساعة، وذلك حتى يتضاعف حجمها.

4-يحمّى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.وتوضع الصينية وسط الفرن لمدّة 20 إلى 30 دقيقة، وذلك حتى تصبح ذهبية. تنزع من الفرن وتوضع جانباً.

5-تذوّب الشوكولاته المتبقّية، وتوضع داخل كيس التزيين، وتوزّع عليها.تقدّم فور جهوزها.

(هذه المقادير تكفي لإعداد 12 قطعة).

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