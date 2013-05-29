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حركة تنقلات بجمارك مطار القاهرة

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حركة تنقلات بجمارك مطار القاهرة حركة تنقلات بجمارك مطار القاهرة

صرح فؤاد الخباطى رئيس مصلحة الجمارك اليوم الأربعاء أن هناك حركة تعيينات وترقيات جديدة فى مصلحة الجمارك تضمنت تعيين الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيسا للإدارة المركزية لتفتيش عام الجمارك و محمد الشحات رئيسا للإدارة المركزية لقرية البضائع بمطار القاهرة، بناء علي قرار الدكتور فياض عبدالمنعم وزير المالية .

كما تضمن القرار رقم 307 لوزير المالية تعيين أحمد حسن عبدالمجيد رئيسا للإدارة المركزية لجمارك ركاب مطار القاهرة والذى كان يشغل المنصب مكلفا وأن الحركة تستهدف إعطاء الفرصة للكوادر المتميزة لتولى الإدارة وتطوير الأداء لخدمة حركة الركاب والبضائع فى المطارات والمنافذ المصرية .

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