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محلب يأمر بتحويل المتسببين فى انقطاع المياه عن مدينة نصر للنيابة

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محلب يأمر بتحويل المتسببين فى انقطاع المياه عن مدينة نصر للنيابة محلب يأمر بتحويل المتسببين فى انقطاع المياه عن مدينة نصر للنيابة

المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء

قام المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء يرافقه وزير الإسكان الليلة بزيارة رافع مياه زهراء المعادى الذى حدث به عطل أمس تسبب فى قطع المياه عن مدينة نصر ، وعزبة الهجانة ومنطقة الزلزال بالمقطم ، وبعض المناطق الأخرى.

وتجول رئيس الوزراء بالرافع ، وشاهد الطلمبات التى حدثت بها أعطال وتوقفت عن العمل نتيجة ارتفاع منسوب المياه بالرافع ، وقال انه من الواضح أن هناك إهمالا جسيما ، بل لم يكن هناك أحد موجود فى الوردية بالرافع ، “واللى أهمل يتقطع رقبته ، فخدمة مياه الشرب لا تحتمل إهمالا أو تقصيرا”.

وأمر رئيس الوزراء بتحويل المتسببين عن ذلك إلى النيابة على الفور ، وقال ” لا مهادنة مع الإهمال أو الفساد ، ومثلما قمنا بتحويل ملف مشروع مياه القاهرة الجديدة منذ يومين للنائب العام ، يجب أن يحاسب من أهمل هنا أيضا”.

وعقّب وزير الإسكان قائلا ” الطقم كله هيروح النيابة ، محدش هيقعد ، ليكونوا عبرة لغيرهم ، وحتى لا يهمل أحد فى خدمات المواطنين ، نحن جميعا نسابق الزمن لانجاز الخدمات للناس ، ومن يهمل سيحاسب”.

وقال المهندس إبراهيم محلب ” اللى عاوز ينام مش هينفع نوم اليومين دول ، نحن فى مرحلة تحول ، ولن نسمح بأى إهمال ، ولن ندارى على أخطاء أو إهمال أو فساد”.

وقدم رئيس مجلس الوزراء اعتذارا لجميع المواطنين الذين انقطعت عنهم الخدمة ، وقال ” هناك فرق عمل تقوم حاليا بإصلاح الأعطال ، وبالفعل بدأت الخدمة تعود تباعا لمختلف المناطق ، وسنحاسب المتسببين عن هذه الأعطال” ، وطالب باعداد تقرير كامل عما حدث ، وعرضه بوضوح على الرأى العام.
> وقد توجه مواطن الى رئيس الوزراء خلال خروجه من الموقع قائلا ” أنا رئيس محطة الاتوبيس المجاورة للرافع ، ولا توجد هنا إنارة أو مظلة للركاب أو دورة مياه ” ، فكلف رئيس الوزراء رئيس الحى بتنفيذ هذه المطالب وتقديم تقرير يفيد بذلك.

أ ش أ

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