بالفيديو.. ضبط 79 قطعة سلاح ناري و7 تشكيلات عصابية فى حملة أمنية بالبحيرة

بدأت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالإشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن بشن حملة أمنية مكبرة إستمرت ثلاثة أيام إستهدفت البؤر الإجرامية بمناطق ” الكثبان الرملية والبستان والظهير الصحراوى .

و أسفرت الحملة عن ضبط 79 قطعة سلاح نارى ، ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ، و32 قطعة سلاح أبيض ، و7 تشكيلات عصابية ، و54 قضية مخدرات ، و5 سيارات مبلغ بسرقتها ومجهولة المصدر ، و11 متهم هارب فى قضايا جنائية ، و24 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى المطلوب ضبطهم ، وتنفيذ 1396حكم قضائى متنوع.

وقالت المديرية في بيان لها أنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وتجار ومتعاطى المواد المخدرة وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابى الصادر بحقهم قرارات من النيابة بالضبط والإحضار شنت أجهزة المديرية بالإشتراك مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام وقوات الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن حمله تفتيشية مكبرة علي مستوى المديرية على مدار ثلاثة أيام بدءاً من 26/ 9/ 2014 وإختتمت فجر يوم 28/9 /2014 بمداهمة مناطق الكثبان الرملية والبستان والظهير الصحراوى وهي مناطق مشهور عنها أنها أوكار إيواء العناصر الإجرامية الخطرة التى ذاع صيتها فى إرتكاب جرائم البلطجة على أصحاب الأراضى الزراعية وفرض السيطرة والإتاوات على أصحاب المزارع والإستثمارات بتلك المناطق .

وأسفرت عن ضبط ( 79 ) قطعة سلاح ناري عبارة عن ( 11 ) بندقية آلية، ( 19 ) بندقية خرطوش،( 6 ) طبنجات، ( 43 ) فردا محلى الصنع، ( 2 ) طبنجة صوت، ( 254 ) طلقة نارية مختلفة الأعيرة، وضبط ( 32 ) قطعة سلاح أبيض.

كما اسفرت الحملة عن ضبط ورشة لتصنع الأسلحة النارية والاتجار فيها ضبط بداخلها ( 3 فرد خرطوش محلى الصنع، عدد كبير من أجزاء الأسلحة النارية، عدد من الأسلحة النارية تحت التصنيع، والعدد والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع ).

كات تم ضبط ( 7 ) تشكيلات عصابية ضمت ( 15 ) متهما ارتكبوا ( 9 ) حوادث ( سرقة متنوعة، اتجار في المخدرات، اتجار في الأسلحة النارية )، ( 54 ) قضية في مجال قضايا المخدرات ( 36 اتجار، 18 تعاط ).. ضبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت ( 1620 جرام )، كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 2870 جرام )، كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 448،5 جرام )، و( 17198) قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط السيارات المُبلغ بسرقاتها تم ضبط ( 3 ) سيارات مُبلغ بسرقتها، (2) سيارة مجهولة المصدر ومطموسة أرقام الشاسيه والموتور، ( 11 ) متهما هاربا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا جنائية،( 24 ) من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى الصادر بحقهم قرارات بالضبط والإحضار من النيابة النيابة العامة، ( 10 ) قضايا أموال عامة متنوعة، ( 14 ) قضية مصنفات فنية متنوعة، ( 10 ) مخالفة مرافق متنوعة، و( 15 ) قضية تعرض لأنثى.

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ ( 1396) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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