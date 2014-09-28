فرقة الرقص الحديث تفتتح موسمها بعرض”أرملة الصحراء” الأربعاء المقبل

تفتتح فرقة الرقص المسرحى الحديث موسمها الفنى بعرض يقدم لاول مرة تحت عنوان ” ارملة الصحراء ” وذلك فى الثامنة مساء يومى الاربعاء ، الخميس 1 ، 2 اكتوبر على مسرح الجمهورية .

العرض مستوحى من رواية ” واحة الغروب” للكاتب الكبير بهاء طاهر، وصمم البوستر له الفنان مصطفى عوض ،وتقول مخرجته سالى احمد ان عظمة صياغة ا لرواية دفعتها لاستلهام شخصية “مليكة”، والقاء الضوء على قصتها التى تدور فى واحة سيوة حول شابة محبة للحياة تدفع ثمن الجهل المتمثل في الخرافة والتقاليد البدائية، حيث يتوفى زوجها وتصبح ارملة وتتعرض لعقاب مجتمعى يعزلها عن الاخرين وكأنها السبب فى موت زوجها .

المعروف ان رواية ارملة الصحراء للكاتب بهاء طاهر حصلت علي الجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها الاولي عام 2008 ، اما مخرجة العرض سالي احمد حصلت علي شهادة اتمام دراسة البالية الكلاسيكي وفروعة عام 2000 بتقدير امتياز وبكالوريوس تصميم واخراج البالية عام 2003 ، نالت دبلومة الدراسات العليا بقسم تصميم واخراج البالية عام 2005 وتعد حالياً لرسالة الماجستير ، تعمل معيدة بالمعهد العالي للبالية ” قسم تصميم واخراج منذ عام 2006 ، التحقت بفرقة بالية اوبرا القاهرة من عام 2001 حتى 2003 وشاركت في جميع عروض الفرقة خلال تلك الفترة منها ” كسارة البندق ، زوربا ، بحيرة البجع ، روميو وجوليت ، اوبرا عايدة ، لوركيانا،

وانضمت سالى لفرقة الرقص المسرحى الحديث كعارضة اولى منذ عام 2004 ومن اهم الادوار التي قدمتها مع الفرقة “شهرزاد ، ديدامونة في عرض عطيل ، حبيبة في عرض الفراشة العذراء ، وشاركت في العديد من المهرجانات الدولية في مختلف دول اوروبا منها امريكا ، ايطاليا ، الصين ، الجزائر ، تونس ، قطر ، تركيا ، الصين ، كوريا ، اليونان وقامت بتصميم الرقصات للعديد من الاستعراضات والمسرحيات المعروفة .