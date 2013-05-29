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أهالى قرية بالفيوم يقطعون الكهرباء عن مركز سنورس احتجاجا على طفح الصرف الصحى

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أهالى قرية بالفيوم يقطعون الكهرباء عن مركز سنورس احتجاجا على طفح الصرف الصحى أهالى قرية بالفيوم يقطعون الكهرباء عن مركز سنورس احتجاجا على طفح الصرف الصحى

صورة أرشيفية للمهندس أحمد علي محافظ الفيوم .

قام عدد من من أهالى قرية “جرفس” بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بقطع الكهرباء عن مدينة سنورس بكاملها بعد ظهر اليوم، إعتراضا على الطفح المتكرر لمياه الصرف الصحى بالقرية، وتوقف مشروع الصرف الصحى بها.

حيث أكد أهالى القرية، أن مشروع الصرف الصحى بقريتهم متوقف رغم الإنتهاء من تنفيذه منذ شهرين، بسبب عدم توفير كابل كهرباء للمحطة لا يتجاوز ثمنه 250 ألف جنيها.

وأشار الأهالى إلى أن مياه الصرف الصحى تطفح بشكل دائم بالقرية بسبب ذلك، ما يعرض حياتهم للخطر، حيث توجهوا بعد ظهر اليوم إلى محطة توزيع الكهرباء وقطعوا التيار الكهربائى عنها، مما أدى إلى إنقطاع الكهرباء عن مدينة سنورس بالكامل.

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