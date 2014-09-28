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حزب «الإخوان» بالأردن: هناك أجندة أمريكية لتوسيع دور إيران في المنطقة

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اعتبر حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أن الهدف الرئيسي من الحرب على الإرهاب، هو «تشكيل المنطقة وفق الأجندة الأمريكية، بتوسيع الدور الإيراني ليكون شرطياً لها».

وقال الحزب، في بيان، إن «التحالف الدولي بدأ بضرب قوى المعارضة في سوريا، وسكت عن جرائم النظام المتكررة، بما فيها قتل المدنيين بالكيماوي، وذلك يمثل الهجمة المنظمة على الإسلام ودعاته، وعلى طموح الشعوب العربية التواقة إلى الحرية».

وجدد الحزب رفضه مشاركة الأردن مع التحالف الدولي الإرهاب، ومشاركة المملكة في الهجمات على تنظيم «داعش»، مؤكداً على «موقفه الثابت والرافض لأي تدخل أجنبي في أي شأن عربي ولأي سبب كان، والوقوف بالوقت ذاته مع الجيش في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره».

ورأى الحزب أنه «ليس من مصلحة البلد أن يشارك الجيش في حرب خارج حدود الوطن، وأن مهمة الجيش تنحصر في الدفاع عن الوطن وسلامته»، وتابع بالقول «إن هذه الحرب ليست حربنا، وليس الهدف منها كما يقال محاربة الإرهاب فقط، وإلا فأين كانت الجهود الدولية عندما تم قتل 200 ألف سوري على يد النظام والميليشيات المساندة له، واضطهاد أهل السنة في العراق، وقتل الآلاف من الأبرياء من أبناء غزة وهم تحت الحصار الظالم».

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