مشاهير مغاربة يدعمون سعد المجرد للفوز على عساف

يحاول العديد من الفنانين المغاربة، دعم الفنّان المغربي سعد المجرد للفوز بجائزة "الأم تي في ميوزيك" العالمية التّي سبقت وأعلنت ترشيح سعد المجرد لنيل الجائزة.

ويدعم الفنانون سعد عبر فيديو تم إطلاقه على اليوتيوب، وشارك فيه كل من: خولة مجاهد، وغاني، وحاتم عمور، ولمياء الزايدي، ومحمد الرفاعي، والممثلة الصّاعدة صفاء كريكبو، ومصمم الأزياء عصام وشما، والكوميدي طاليس، والكوميدية المغربية قمر السعداوي المعروفة بحماقة وشارك أيضاً جميع فريق برنامج " صباحيات " .. وأخرين

مشاهير وفنانون أخرون، دعموا سعد من خلال حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كالمُقدم الإذاعي رشيد الأدريسي، وعارضة الأزياء والممثلة ليلى الحديوي، والفنانة المغربية فدوة المالكي.

وتجدر الاشارة إلى أنّ سعد المجرد ينافس في فئة "أفضل فنان في الشرق الأوسط" كل من: الفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنانة اللبنانية "جنا"، و المجموعة الغنائية المصرية " كارايوكي "، و الدي جي السعودي عمر بسعد.

رابط التصويت :

http://me.mtvema.com/artists/saad-lamjarred/zui42u

الفيديو

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