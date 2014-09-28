بيونسيه تعيد خاتم زواجها وتفاجئ جمهورها على المسرح

فاجأت النجمة العالمية Beyonce جمهورها مساء أمس السبت، حيث غنّت إلى جانب زوجها Jay Z ضمن فعاليات مهرجان Global Citizen الذي أقيم في نيويورك.

Beyonce البالغة من العمر 33 عاماً ظهرت على المسرح وهي ترتدي خاتم الزواج في يدها، فوضعت حداً لجميع الأخبار التي تحدثت عن إنفصالها عن زوجها في الآونة الأخيرة.

الأمر لم يقتصر على خاتم الزفاف، بل الإنسجام اللذان أظهراه على المسرح، كان كفيلاً بتأكيد عودة المياه إلى مجاريها بين النجمين.

وقد تألقت المغنية Beyonce خلال الحفل، بثياب راقية من تصميم دار Dolce & Gabbana العالمي، كما زينت عنقها بعقد ألماسي لافت.

يشار إلى أن Beyonce وبعد إصرارها على المباشرة بإجراءات الطلاق في وقت سابق، قررت فتح صفحة جديدة مع Jay Z، خصوصاً بعدما أعلن الأخير خبر حملها بطفلهما الثاني خلال تقديمه حفلاً غنائياً.

بيونسيه ووجها يداً بيد في إجازة رومنسية بإيطاليا