زوجة Eric Church حامل بطفلهما الثاني

كشفت مصادر صحفية أن Katherine زوجة الكاتب والمغني الأمريكي Eric Church حامل بطفلهما الثاني.

وقبل أن يتم تأكيد الخبر، أثار Church البالغ من العمر 37 عاماً شكوك جمهوره، حيث بدّل كلمات إحدى أغنياته في حفله الغنائي الأخير، وبدلاً من أن يقول "Give my dad a grandson" قال "Give my dad another grandson".

يشار إلى أن Katherine و Eric Church تزوجا في العام 2008 بولاية كارولينا الأمريكية، وفي العام 2011 إستقبلا طفلهما الأول Boone McCoy الذي أتم عامه الثالث منذ يومين.

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"