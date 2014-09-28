خبر وفاة ناصيف زيتون...مجرّد إشاعة

انتشر على مواقع التّواصل الاجتماعي، خبر وفاة النّجم السوري ناصيف زيتون بحادث سير في إحدى المناطق اللبنانية.

وكانت بعض المواقع الإلكترونية والقنوات قد أكّدت الخبر، إلّا أنّ بعض المصادر المقرّبة من ناصيف نفت الخبر، واعتبرته محاولة للنيل من شهرة الفنان.

وأضاف المصدر أنّ ناصيف توجّه اليوم صباحاً إلى سوريا من أجل إحياء حفل زفاف بالشيراتون سوريا.

ويشار إلى أنّ يوم الخميس الفائت صادف يوم عيد ميلاد ناصيف زيتون، الذي تلقّى العديد من المعايدات والتّهنئة بهذه المناسبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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