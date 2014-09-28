"أبوظبي السينمائي" يستضيف مشروع "السينما العالمية" للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي

أعلن مهرجان أبوظبي السينمائي، الذي تنظمه "Twofour54"، عن تعاونه مع "مؤسسة السينما" للمخرج الشّهير مارتن سكورسيزي من خلال مشروعه "سينما العالم" لعرض عدد من الأفلام الكلاسيكية العالمية التي تم ترميمها حديثاً أمام جمهور الدورة الثامنة من المهرجان، التي تقام في الفترة ما بين 23 تشرين الأول/أكتوبر و1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبلين.

وتتضمن هذه المبادرة عرض فيلمين من روائع السينما العالمية هما "لون الرمّان" للمخرج سيرغي باراجانوف، وفيلم "مانيلا في براثن الضّوء" للمخرج لينو بروكا. وقد تم ترميم هذين الفيلمين باستخدام تقنية 4K عالية الجودة، بواسطة مكتبة الأفلام في مدينة بولونيا L’Immagine Ritrovata، وبالتعاون مع مشروع سينما العالم لـ"مؤسسة السينما".

وأنشأ مارتن سكورسيزي مؤسسة السينما في عام 1990، وهي منظمة غير ربحية متخصصة بحماية الأفلام وحفظها وعرضها، وقد تمكّنت المؤسسة من خلال تعاونها مع مؤسسات أخرى رائدة في مجال الأرشيف كما مع متاحف واستوديوهات من إنقاذ أكثر من 620 فيلماً وعرض نسخها المرمّمة حول العالم. وهدفت "مؤسسة السينما" من إطلاق مشروع "سينما العالم" لحفظ وترميم الأفلام المهملة من مختلف أنحاء العالم وبالأخص تلك الآتية من بلدان تفتقر إلى البنى التّحتية المالية والتقنية وليس لديها إمكانيات للحفاظ على تاريخها السينمائي الأصلي.

وسينظم مشروع سينما العالم خلال مهرجان أبوظبي السينمائي ورشة عمل تهدف إلى نشر التّوعية حول قضية حفظ الأفلام وتثقيف المخرجين حول أهمية حفظ أفلامهم الخاصة، وسيساهم مهرجان أبوظبي السينمائي في تشجيع عرض الأفلام التي عمل مشروع "سينما العالم" على حفظها وترميمها في مهرجانات أخرى هامة على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع.

وتعليقاً على هذه المبادرة قال علي الجابري، مدير مهرجان أبوظبي السينمائي: "تعتبر السينما لغة عالمية، ونحن نسعى إلى الاحتفال بهذه اللغة التّعبيرية من خلال إضافة نشاطات متنوعة ومثيرة للاهتمام. نحن سعداء بهذا التعاون مع مشروع "سينما العالم" لتقديم هذين الفيلمين المفصليين من أرمينيا والفليبين كجزء من التزامنا قضية حفظ الأفلام وترميمها".

من جهتها قالت مارغريت بودي المديرة التنفيذية لمؤسسة السينما: "يشرفنا أن نكون جزءاً من مهرجان أبوظبي السينمائي لهذا العام، عبر تقديم برنامج خاصّ يتضمن مجموعة من الأفلام التي تمت إعادة ترميمها".

ويحتفل المهرجان بالذكرى الخمسين لثلاثة أفلام تم ترميمها حديثاً وسيتم عرضها ضمن برنامج "كلاسيكيات مرمّمة" وهي: فيلم المخرج سيرجيو ليوني الرائع "حفنة من الدولارات" من بطولة كلينت إيستوود، وفيلم والت ديزني "ماري بوبنز" من بطولة جولي أندروس، وفيلم الروك آند رول الموسيقي "ليلة نهار عسير" للمخرج ريتشارد ليستر، والتي تمثل فيها فرقة البيتلز الشّهيرة، بميكساج صوتي جديد تم إنتاجه حديثاً في استوديوهات آبي روود.

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