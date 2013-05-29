بالصور| ليلى علوي ومحمد خان يحضران العرض الخاص لفيلم "هرج ومرج"

كتب : فاطمة النشابي الأربعاء 29-05-2013 12:35

أقيم، أمس، العرض الخاص لفيلم "هرج ومرج"، أول أفلام المخرج نادين خان، الفيلم سيعرض تجاريا يوم الأربعاء 5 يونيو المقبل، وهو من إنتاج شركة "ويكا" للمنتجة دينا فاروق، سيناريو وحوار محمد ناصر علي، بطولة آيتن عامر ومحمد فراج ورمزي لينر وهاني المتناوي وأسامة عطية والفنان الكبير صبري عبد المنعم والفنان سيد رجب.

حضر العرض عدد كبير من النجوم والسينمائيين في مقدمتهم الفنانة ليلى علوي والإعلامية ليليان داوود والمخرج الكبير محمد خان والمخرج مجدي أحمد علي ومدير التصوير سعيد شيمي والسينارست ناصر عبدالرحمن.