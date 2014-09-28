أنجلينا جولي تُدخل عبد الفتاح الجريني إلى العالمية

كشفت مصادر صحفية أن المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، تعاقد مع شركة Virginie Silla للإنتاج السينمائي، على المشاركة في فيلم "Cleopatra" الذي تقوم ببطولته وإخراجه النجمة العالمية Angelina Jolie.

وخلال الفترة المقبلة، سيعلن الجريني المزيد من التفاصيل حول فيلم Cleopatra، لكنه يتروى بعض الشيء حالياً، خصوصاً أنها المرة الأولى التي يشارك فيها بالتمثيل في عمل فني.

ومن المقرر أن يبدأ عبد الفتاح الجريني تصوير فيلم " Cleopatra " مع بداية عام 2016.

يشار إلى أن هذا الفيلم هو التجربة الأولى للممثلة العالمية Angelina Jolie في مجال الإخراج.

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