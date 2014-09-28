قاضى محكمة القرن : وثقت قضية محاكمة مبارك من مالى الخاص حتى لا يكون مصيرها باعة الفلافل

قال المستشار محمود كامل الرشيدى رئيس محكمة جنايات القاهرة إنه لم يخالف القانون فى عرض اللقطات المصورة لأوراق قضية القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الاعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى و6من كبار مساعديه.

وذكر المستشار الرشيدى فى تصريح خاص إن عرض اللقطات المصورة لأوراق القضية يهدف لمنع فتنة قد تحدث وإلصاق الاتهامات ببعض الجهات فى الدولة فى حالة مد الأجل للحكم فى القضية دون أبداء أسباب.

وأوضح الرشيدى أنه أراد أن يسن سنة حسنة بارساء مبدأ حرية تداول المعلومات التى تعانى منها وسائل الاعلام فى مصر فتعامل بكل شفافبة ووضوح منذ البداية مع وسائل الاعلام فى هذه القضية لأنه يعلم جيد أنها قضية وطن والتعامل بغير ذلك قد يفتح الباب لأحداث بين أبناء الشعب المصرى والدولة.

وكشف رئيس المحكمة التى يحاكم أمامها الرئيس الاسبق حسنى مبارك وعدد من افراد نظامة عن الانفاق من مالة الخاص على أرشفة هذه القضية وتوثيقها لافتا الى أنه كلف سكرتير دائرة نظر القضية بشراء ملفات ووخيوط التى تستخدم فى صنع الشباك المنتشر فى محافظة السويس محل اقامة “الرشيدى” لحفظ مستندات تلك القضية الهامة.

وكما كشف عن قيامة بأستئجار المكان الذى يحتفظ فيه بأوراق القضية واستخدامه مقرا للمداولة مع القاضيين أعضاء الدائرة من ماله الخاص دون ان يحمل وزارة العدل أى نفاقات.

وأضاف الرشيدى أنه كان يرغب فى ان يصدر الحكم فى الجلسة الماضية بهذه القضية إلا أن ظروفه الصحية حالت دون ذلك مؤكدا أنه توجه الى أحد المستشفيات قبل أنعقاد الجلسة بيوم واحد لتلقى العلاج حتى يتمكن من الحضور جلسة 27سبتمبر وأضطر لان يرافقه فريق طبى الى قاعة المحكمة خوفا من حدوث أى مضاعفات صحية.

وأشار الرشيدى الى تكليف أثنين من حرسه الخاص بالوقوف خلفه مياشرة أثناء أنعقاد الجلسة خوفا من سقوطه من أعلى المنصة مشيرا الى أنه قرأ القضية 5مرات ويواصل الجلوس على مكتبه لمايقرب من 20ساعة يوميا مما أثر على بصره وفقرات الظهر الامر الذى أضطره الى السفر فرنسا لاجراء جراحه فى العينين والعمود الفقرى على نفقته الخاصة بعد أن رفض العلاج على نفقه الدولة.

وقال رئيس محاكمة القرن إنه من منطلق حرصه توثيق وتأريخ هذه القضية التى تهم الوطن حرص على توثيقها أعلاميا وأطلاع الشعب على جميع مراحلها وإجراءاتها وبخاصة أسر الشهداء والمتهمين ونتيجة تقاعس التليفزيون المصرى عن بث الجلسات أضطر الى عرض بثها على عدة قنوات فضائية مصرية ولم تستجيب وقبل موافقة قناة صدى البلد فكر فى أحضار متخصصين فى التصوير التليفزيونى لتصوير وقائع المحاكمة حتى يكون توثيقا لها.

وأوضح الرشيدى أنه بحكم عمله كقاضى منذ 4عقود يعلم جيدا كيف يتم حفظ القضايا فى المحاكم المصرية وحرصا على هذه القضية التى تخص الوطن قام بتوثيقها تليفزيونيا وألكترونيا وفى ملفات حتى لا تلقى مصير غيرها من القضايا الكبرى مع باعة الفلافل

وقال الرشيدى إنه لم يتابع هجوم بعض وسائل الاعلام ضده ونما الى علمه ذلك مبديا تحديه لأى من هاجموه أن يثبتوا أنه خالف القانون فى عرض أوراق القضية فى لقطات مصورة تليفزيونيا.

ولفت رئيس محاكمة القرن إلى أن المهاجمين الذين هاجموه لايعلمون أن جميع أوراق القضية بحوزة هيئات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى مؤكدا أنه تم منحهم صور أولكترونية لأوراق القضية بالمجان ويعلم أن بعض وسائل الأعلام حصلت على أوراق القضية والجلسات السرية مقابل أموال من بعض من حصلوا عليها.

وأكد الرشيدى أن بعض مصوري التليفزيون الذين حصلوا على تصاريح حضور الجلسات قاموا بتصوير صور فوتوغرافية للمتهمين وبيعها للصحف والمواقع الالكترونية مبديا تعجبه من توجيه النقد له عندما أراد أن يعرض أوراق ووقائع القضية بكل شفافية على الشعب.