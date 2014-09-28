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بالصور..السقا وهنيدي والصاوى في مقدمة مستقبلي عزاء خالد صالح

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بالصور..السقا وهنيدي والصاوى في مقدمة مستقبلي عزاء خالد صالح بالصور..السقا وهنيدي والصاوى في مقدمة مستقبلي عزاء خالد صالح

توافد نجوم  الفن على عزاء الفنان الراحل خالد صالح الذي توفي يوم الخميس الماضي  عن عمر 50 عامًا بعد  أن خضع لجراحة قلب مفتوح بمركز الدكتور مجدي يعقوب بأسوان .

كان أحمد السقا ومحمد هنيدي تلقوا  العزاء   ، كما أن الفنان خالد الصاوي، أثر على التواجد ضمن قائمة متلقي العزاء خاصة أن الرحيل أصاب رفيق عمره.

تعرض  خالد صالح لمرض القلب،  خلال شهر رمضان الماضي، حينما كان يصور مسلسل “حلاوة الروح” بصحبة المخرج شوقي الماجري، ولكنه قرر تأجيل العملية، ليجريها خلال الأيام الماضية، بعدما سافر إلى أسوان قبلها من أجل إجراء الفحوصات الطبية الأخيرة.

وفاة الفنان خالد صالح جاءت قبيل عرض أخر أعماله في فيلم “الجزيرة 2″ الذي يشارك أحمد السقا وخالد الصاوي وهند صبري بطولته.

 

 

  

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