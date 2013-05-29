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لواء الإسلام: حزب الله هو من يحاربنا على عدة جبهات وليس جيش الأسد

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لواء الإسلام: حزب الله هو من يحاربنا على عدة جبهات وليس جيش الأسد لواء الإسلام: حزب الله هو من يحاربنا على عدة جبهات وليس جيش الأسد

صرح "ماهر محمد" الناطق الإعلامى باسم لواء الإسلام التابع للجيش السورى الحر، بأن حزب الله اللبنانى هو من يقاتل قوات المعارضة على عدة جبهات فى دمشق وريفها.

وأشار محمد فى حديث للأناضول عبر الإنترنت، إلى أن حزب الله وليس جيش النظام، من يقاتل على جبهات مثل، حرستا وداريا والسيدة زينب. وأضاف أن مليشيات الحزب تحارب فى حلب ودرعة وبصرة الشام، بالإضافة إلى القصير وحمص.

وبالنسبة لتأمين المنشقين عن جيش النظام، وأوضح محمد، أن لواء الإسلام أمن انشقاق قرابة 15 ألف جندى، من بينهم علويون ومسيحيون، عن قوات النظام، منذ بداية الثورة. وبين أن لواء الإسلام فتح مكتبًا فى الغوطة الشرقية قرب دمشق، للتنسيق بين من يريد الانشقاق وعناصر لواء الإسلام.

وأكد محمد أنهم يقومون بمناشدة جنود النظام عبر مكبرات الصوت، للانشقاق قبل بدء أى معركة، مشيرًا إلى قيامهم بمساعدة كل من يرغب بالانشقاق.
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